台北101金融大樓去年 EPS 1.75元 擬發現金股利1.57元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

公開發行公司台北101金融大樓21日公布2024年財報，稅後純益達25.67億元，年增16%，每股純益（EPS）為1.75元，另，董事會同時通過擬配發現金股利1.57元。

台北101去年獲利與營收創新高，在地標百貨、觀光客人潮帶動下，購物商場部分不畏出國潮與景氣壓力，業績年增約7％，在全台百貨居「店后」，營業額達237億元。展望今年，101董事長賈永婕日前表示，台北101將會有超過40個櫃位重新裝潢，觀景台也會有非常大的變化。

台北101 財報

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