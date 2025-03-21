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大樹：藥局競爭如超商 去年展店53家今年增幅拚2成

中央社／ 台北21日電

大樹藥局今天參加櫃買中心法說會。大樹發言人盧山峰表示，去年藥局市場遇逆風，競爭加劇，壓縮獲利空間，大樹保守展店，去年全年店數為386家，淨增53家。今年核心目標仍為展店，將以去年店數再增加15%為低標，朝成長20%努力。

他表示，自2022年起，台灣不同領域業者加入藥局拓展及整併，使連鎖率提升速度加快，但也讓市場出現激烈競爭，藥局堪比超商，甚至出現500公尺有20家藥局。截至2024年台灣藥局連鎖率為28.8%，但仍遠低於美國與日本皆超過70%。

他也指出，大樹2024年保守展店，沒有陷入不合理的競爭，毛利率與費用率微幅提升、營業利益率微幅下降；2024年營收為新台幣172.74億元，歸屬於母公司業主淨利為6.8億元，每股稅後純益5.16元

盧山峰指出，大樹未來核心目標仍會放在展店，拓展規模，加上跨品類與跨產業的規劃。

他說，去年大樹店數為386家，和前年333家比，年增15.92%，大小型店舖都有，坪效穩定，今年將以去年店數再增加15%為低標，等於約增加近60家店，朝20%努力，未來最佳店效以700店為目標，之後再往1000店推進。

跨品類的規劃方面，比如大樹聽力中心結合藥師，或日本幼兒用品「阿卡將本舖」與大樹藥局合作，就結合藥師和保姆；跨產業方面，像是大樹寵物將寵物健康導入藥局，他表示，最快看到今年第2季有寵物專區的測試店。

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