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台鐵代理董事長伍勝園上任 拜會工會談員工權益

中央社／ 台北21日電

交通部次長伍勝園代理台鐵公司董事長今天上任，下午主動拜會台鐵企業工會，並聚焦員工權益。

台鐵企業工會發布新聞稿指出，伍勝園下午主動拜會企業工會，聚焦續任人員權益、從業人員津貼法制化（包含夜點費、危險津貼、偏遠地區加給等），及主管津貼與全體員工待遇福利等長期問題，展現積極改革決心。

伍勝園也指示經理部門成立專案小組，規劃改善工作環境，提供更完善執勤條件。

企業工會對伍勝園的做法表示肯定，並強調改革須以行動落實，工會將持續監督，包括待遇不公、津貼未法制化、主管津貼未調整等議題，確保改革方向不離初衷。

台鐵企業工會說，台鐵轉型公司關鍵期，唯有真正改革才能凝聚士氣、獲得支持，台鐵人不怕挑戰，只怕承諾落空。

主管 台鐵

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