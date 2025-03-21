泰山75周年話題不斷 搶攻媽祖商機聯名鎮瀾宮

年度眾所期待的大甲媽祖繞境進香活動已預訂於今年的4月4日起轎，泰山（1218）再度與鎮瀾宮大甲媽攜手合作，因應泰山今年75周年，特別精選五款調合油推出全新大甲媽限定版包裝，也是歷年來限定聯名版最多品項，為消費者提供最好的油品以及安心的保障。泰山表示，往年推出媽祖聯名商品皆有近兩成的業績成長，今年希望增加聯名品項能為泰山油品再創佳績。

此次，也由泰山總經理沈怡君領軍管理團隊與大甲鎮瀾宮董事長顏清標，共同為此次商品進行祈福團拜。1950年從油起家的泰山企業，深耕台灣食用油市場長達75個年頭，作為食用油的專家，擁有多年調合油的研發經驗與技術積累。泰山的調合油產品選用優質原料，專業調配，確保每一滴油品都精純，真實自然，符合高標準的安心與口感需求。

依據2024尼爾森消費者焦點訪談調查:消費者購買食用油時，注重煎煮炒炸一瓶搞定外、還能一次擁有多種油品的營養，因此此次聯名的五款產品包括均衡369嚴選調合油（2L）、好理調合油（2L）、精選蔬菜油（3L）、不飽和調合油（1.5L、2L）共五款商品，皆是泰山熱銷的明星商品，如:均衡369嚴選調合油就擁有優質Omega9以及人體無法自行合成的Omega3、Omega6，滿足消費者對均衡飲食的需求。

近幾年「媽祖繞境」已然成為發燒議題，媽祖商機也呈現暴風式成長，除了遶境沿途的擺攤商機外，與媽祖聯名的周邊商品也成為發燒品，泰山油品往年推出媽祖聯名商品皆有近兩成的業績成長，今年，希望增加聯名品項能為泰山油品再創保庇佳績。除了產品包裝有大甲媽加持保庇外，泰山調合油還誠意十足準備了「Follow媽祖Go平安」、「Follow媽祖Go健康」、「Follow媽祖Go事業」、「Follow媽祖Go學業」共四款L型夾，配合通路活動單筆消費滿件或滿額即可獲得一只。

當然，繞境途中泰山也不缺席，預計將於起轎日(4月4日)與回鑾日(4月9日)擺設奉茶攤位，提供油品展示趣位互動並可立即線上優惠買、並奉上泰山純水和仙草蜜茶(每日限量供應)，為信徒們加油打氣。(4月4日奉茶攤位-台中市大甲區中山路一段593號 16:00~21:00。4月9日奉茶攤位西螺新天宮前-雲林縣西螺鎮平和南路49號 11:30~16:30)；經過的民眾只要現場追蹤泰山粉絲頁按讚，就可以參加摸彩抽獎，水晶招財樹、金箔平安福袋吊飾和金箔媽祖發財金等大家來拿；持續關注粉絲頁還有機會抽大甲媽整組系列平安油共五瓶(價值$888元)。

除了五款大甲媽限定版調合油，泰山純芥花油與全系列油品、泰山八寶粥、花生仁湯、紅豆湯和仙草蜜也加入這波媽祖商機潮，即日起至5月14日，任選上述品項購買只要發票金額滿168元即可上網登錄發票抽獎，獎項包括限量媽祖金飾、2026鎮瀾宮光明燈以及大甲媽壓轎金，沒辦法到繞境現場共襄盛舉的民眾也能有機會獲得媽祖的庇祐!