SCFI運價指數連十跌 四大主要航線運價齊受挫

美國總統川普關稅大刀下，亞洲出口到歐美的貨量依舊低迷，全球貨櫃輪運價指數連十跌，四大主要航線都下跌。最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於21日出爐，指數下跌26.59點至1292.75點，周跌幅縮小至2.01%。

最新一期出爐運價，農曆過年遠東到美西貨量不多，每FEU(40呎櫃)達1,872美元，較前一期下跌93美元，跌幅4.73%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達2,866美元，較前一期跌111美元，跌幅3.72%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,306美元，較前一期下跌36美元，週跌幅2.68%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,195美元，較前一期下跌100美元，跌幅4.35%。

近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到東南亞、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)與前一期持平。至於遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一期上漲2美元。