和泰總經理蘇純興分享學賽車經驗

和泰汽車（2207）集團深耕的GR這個品牌， 和泰汽車總經理蘇純興分享學當賽車手的經驗，賣車的人要比別人更懂汽車，所以在日本TOYOTA邀約下，來到日本學習如何駕馭賽車，播放在日本賽道賽車的影片，他駕馭賽車風馳電掣完成各種高難度的甩尾，奔逸絕塵完成各種挑戰，驗收時拿下第二名的成績單。

TOYOTA GR GARAGE 21日在林口舉行開幕式，和泰集團是國內最大的汽車集團，蘇純興說，和泰集團有責任讓國內消費者看到TOYOTA性能與安全兼備全新形象，才能讓國內更多消費者認識賽車文化。

蘇純興去年為推廣GR這個品牌， 特別受邀去日本了解開賽車相關技巧，分享自己跟菲律賓及沙烏地阿伯總代理的兩位董事長一起學賽車的經驗。他幽默的說，「學會當賽車手前先學開遊艇，幽默的說這是另類學習甩尾，本來要想學開直升機…但後來想想算了」。

要當賽車手，基本上裝備要齊全，要學會怎麼「開車」所以要學會開模擬車，第二要有齊全的配備才能開始開賽車。來台的教練石浦宏明表示， 蘇總是非常認真的好學生，無時無刻都踩油門，可以感受到他想快速學會回到台灣推廣GR帶給消費者更多開車的樂趣。

在台灣 GR Garage 開幕活動，由 ROOKIE Racing 車手兼TOYOTA新商品開發評價車手石浦宏明車手與大嶋和也車手擔任 Demo Run Show 解說員，帶動全場氣氛。

蘇純興也介紹這兩位他學賽車的老師，石浦宏明車手於2006年正式進入全日本F3錦標賽與SUPER GT，展開賽車生涯。隨後在2007年與大嶋和也車手共同奪得SUPER GT（GT300組別）年度總冠軍，展現卓越的競速實力。在此之後，石浦宏明車手持續在賽車界創造輝煌紀錄，並於2015年與2017年兩度奪得Super Formula（超級方程式）錦標賽年度總冠軍，奠定了堅實的賽車事業基礎，成為日本頂尖的方程式賽車手之一。

大嶋和也車手於2006年正式進入全日本F3錦標賽與SUPER GT，展開賽車生涯。隨後，他在2007年SUPER GT的GT300組別奪得年度總冠軍，同年亦在全日本F3錦標賽獲得冠軍，展現出色的新人表現，締造輝煌的賽車生涯起點。此外，大嶋和也車手在2019年再次奪得SUPER GT（GT500組別）年度總冠軍，成為極具影響力的賽車手，賽事表現備受矚目。