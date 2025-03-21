快訊

遭影射放消息？葛斯齊開戰S家「別再噁心」 賈永婕不忍回應了

現場尖叫四起！花蓮火車站前計程車暴衝 民眾痛苦倒地哀嚎

中華郵政持續推動智慧物流 再添4據點「i郵箱寄取店」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中華郵政公司積極推動數位轉型，以全新概念打造「i郵箱寄取店」，繼2025年2月14日首間「i郵箱寄取店」於臺北青田郵局啟用後，續於3月20日郵政節同步啟用桃園國際路郵局、臺中向上郵局、嘉義玉山郵局及臺南善化郵局4處新據點，提供民眾便捷與效率的用郵體驗。

中華郵政指出，「i郵箱寄取店」除擴充i郵箱儲格數量，並整合ATM、補摺機及郵政專用信箱等設備，打造全年24小時無人自助用郵服務，滿足民眾郵務與金融服務的多元需求。

中華郵政公司將持續拓展「i郵箱寄取店」服務範圍，深化數位應用，實現「隨時、隨地、隨心」的便捷體驗，歡迎親臨體驗。

中華郵政 郵局

延伸閱讀

詐騙人頭帳戶暴增77% 郵局力拚今年減少5成警示戶

郵局服務優化再升級 免出門收寄件可望更普及

調查2.4萬員工、簽具結書清查陸籍？中華郵政緊急說明

慶129周年！郵局攜手「乖乖」推聯名商品 周四限量開搶

相關新聞

台灣GR Garage開幕 豐田章男父子同台炫技

豐田章男會長化身 MORIZO 驚喜現身台灣 TOYOTA GR GARAGE 開幕式， 攜手車隊迎來 ROOKIE R...

SCFI運價指數連十跌 四大主要航線運價齊受挫

美國總統川普關稅大刀下，亞洲出口到歐美的貨量依舊低迷，全球貨櫃輪運價指數連十跌，四大主要航線都下跌。最新一期上海集裝箱出...

2024十大熱銷預售案 嘉義朴子、基隆暖暖入榜

2024年上半年全台預售市場火熱，不少建案皆迅速完銷。儘管下半年受到銀行房貸緊縮和第七波選擇性信用管制的影響，交易熱度有...

2024年全台10大熱銷預售案曝 高雄、嘉義這案奪冠亞軍

2024年上半年全台預售市場火熱，不少建案皆迅速完銷，永慶房產集團統計全台2024年前十大預售屋熱銷建案的交易價量，其中...

嘉義漁電 F 區撤照事件 台泥綠能：已撤回對養殖戶求償

台泥（1101）子公司台泥綠能21日表示，該公司針對嘉義漁電F區撤照事件、農業部暫緩執行一事，公司已於20日針對嘉義漁光...

防RCA等公害重演 桃園環保局分級潛勢汙染強化自主管理

桃園環保局為推動土壤及地下水汙染預防自主管理，今明兩天在市府按事業分級舉辦實體、線上說明會，預計協助400家事業體做好土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。