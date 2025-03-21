中華郵政持續推動智慧物流 再添4據點「i郵箱寄取店」

中華郵政公司積極推動數位轉型，以全新概念打造「i郵箱寄取店」，繼2025年2月14日首間「i郵箱寄取店」於臺北青田郵局啟用後，續於3月20日郵政節同步啟用桃園國際路郵局、臺中向上郵局、嘉義玉山郵局及臺南善化郵局4處新據點，提供民眾便捷與效率的用郵體驗。

中華郵政指出，「i郵箱寄取店」除擴充i郵箱儲格數量，並整合ATM、補摺機及郵政專用信箱等設備，打造全年24小時無人自助用郵服務，滿足民眾郵務與金融服務的多元需求。

中華郵政公司將持續拓展「i郵箱寄取店」服務範圍，深化數位應用，實現「隨時、隨地、隨心」的便捷體驗，歡迎親臨體驗。