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遠東新增資美國聖體市PTA／PET一貫廠 金額達3億元以上

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

因應川普「MAGA」政策，以及看好美國內需市場，遠東新 （1402）21日公告指出，自2024年7月17日起至2025年3月21日止，已持續累積現金增資3億元以上，作為關聯企業美國德州聖體市PTA／PET一貫廠在建工程期間的營運資金需求。

遠東新是在2018年，透過子公司遠東投資（控股）投資美國；遠東投資與泰國Indoram a Ventures Holdings LP及墨西哥Alpek, S.A.B. de C.V.合資，以11.25億美元（約新台幣371億元）共同取得原先M＆G USA Corp.位於美國德州聖體市、興建中年產能130萬噸的純對苯二甲酸（PTA）及年產能110萬噸聚酯（PET）廠。

根據協議，遠東新等三方各出資三分之一，遠東投資出資金額為3.75億美元，未來三方將依比率分別獨立採購原料及取得產出數量。此外。遠東新之子公司將陸續依美國德州聖體市PTA／PET一貫廠工程進度視需求分批增資，並依規定於一年內累積現金增資金額達新台幣三億元以上即代子公司進行重大訊息公告。

遠東新指出，遠東新所投資的此廠，未來產能將以供應美國在內的美洲市場為主。據了解，遠東新投資美國德州聖體市PTA／PET一貫廠，主要著眼於美國及美洲地區對於聚酯產品的高速成長需求，將可就近供應市場，並且避免非關稅等貿易障礙。

此外，這個廠地理位置優越，緊臨美國墨西哥灣國際石化大廠供應鏈，將可充份運用低廉且充足的原料及能源，加上此廠採用全球最新製程，以及美國稅改通過稅賦降低等優點。

美國 遠東新

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