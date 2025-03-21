TOYOTA 會長豐田章男首度來台 為全球第一家GR海外站台

和泰汽車（2207）集團深耕的GR這個品牌，TOYOTA GR GARAGE 21日在林口舉行開幕式， 豐田會長豐田章男親自為全球第一家GR海外站台，這也是和泰車與豐田多年合作史首度在台公開亮相；GR這個為TOYOTA注入年輕元素，讓全世界看到TOYOTA性能與安全兼備全新形象，GR更是全球許多年輕人心目中買跑車首選。

豐田集團會長豐田章男是少數征戰全球最難「綠色地獄賽道」的賽車手，從國民汽車品牌 TOYOTA 到 TOYOTA性能品牌TOYOTA GAZOO Racing 創辦人，再到征戰各層級賽事的專業賽車隊 ROOKIE Racing 車隊的誕生， MORIZO ( 豐田章男會長參與賽車活動時的別名 ) 的「透過賽車打造更好的車」的理念仍在延續。

「道が人を鍛え、クルマを鍛える」 ( 道路鍛鍊人，亦塑造出更好的車。) 這句話，是豐田章男會長從2007年匿名化身成為「MORIZO」站上紐柏林賽道以來，始終不變的信念。

TOYOTA GR GARAGE 在林口舉行開幕式， MORIZO 化身賽車手帶著由他一手創立的 ROOKIE Racing 車隊，親自駕駛 WRC世界拉力錦標賽中 WRC2 組別的冠軍用車 GR Yaris Rally2，進行甩尾演出，熱血沸騰的演出，更象徵 MORIZO 對「原點」的回歸。

豐田章男分享，早期成立車隊是自掏腰包，當時沒有原廠的支援，沒有強大的技術團隊，甚至沒有專屬賽車，豐田章男會長只能駕駛自掏腰包買來改裝的中古車 Altezza #109，以 GAZOO Racing 車隊的名義上場。在被譽為「綠色地獄」的紐柏林賽道上，這場比賽讓他親身體會到賽道的殘酷—車輛滿是傷痕，能夠完賽簡直是奇蹟。

然而，正是這場極限考驗，淬鍊出豐田章男賽道造車哲學，也奠定豐田章男會長不可動搖的信念。他深刻領悟到：「如果車輛沒有在極限環境下接受鍛鍊，就不可能造出真正優秀的車」。

開幕活動，由豐田大輔車手駕駛著 GR86，車身上是代表 TOYOTA GAZOO Racing 與 ROOKIE Racing 攜手合作的全新TGRR ( TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing ) 塗裝，帶來精彩的甩尾表演，現場感受極限駕駛的魅力。緊接著， WRC 世界拉力錦標賽中 WRC2 組別的冠軍用車 GR Yaris Rally2，同樣以一記震撼甩尾重磅登場，步下賽車的竟然是以 MORIZO 之名征戰無數的豐田章男會長；全場歡呼聲與吶喊不絕於耳，氣氛熱到最高點。

今日豐田章男與和泰汽車董事長黃南光正式簽署合作協議，宣告台灣 GR Garage 與 ROOKIE Racing 將展開多方面的合作，未來包括商品開發與販售、各種車手來台交流、品牌推廣與技術交流等多項內容。