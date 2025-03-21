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TOYOTA 會長豐田章男首度來台 為全球第一家GR海外站台

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA豐田章男會長跟和泰車董事長黃南光簽約完成首間海外合作據點。黃淑惠攝
TOYOTA豐田章男會長跟和泰車董事長黃南光簽約完成首間海外合作據點。黃淑惠攝

和泰汽車（2207）集團深耕的GR這個品牌，TOYOTA GR GARAGE 21日在林口舉行開幕式， 豐田會長豐田章男親自為全球第一家GR海外站台，這也是和泰車與豐田多年合作史首度在台公開亮相；GR這個為TOYOTA注入年輕元素，讓全世界看到TOYOTA性能與安全兼備全新形象，GR更是全球許多年輕人心目中買跑車首選。

豐田集團會長豐田章男是少數征戰全球最難「綠色地獄賽道」的賽車手，從國民汽車品牌 TOYOTA 到 TOYOTA性能品牌TOYOTA GAZOO Racing 創辦人，再到征戰各層級賽事的專業賽車隊 ROOKIE Racing 車隊的誕生， MORIZO ( 豐田章男會長參與賽車活動時的別名 ) 的「透過賽車打造更好的車」的理念仍在延續。

「道が人を鍛え、クルマを鍛える」 ( 道路鍛鍊人，亦塑造出更好的車。) 這句話，是豐田章男會長從2007年匿名化身成為「MORIZO」站上紐柏林賽道以來，始終不變的信念。

TOYOTA GR GARAGE 在林口舉行開幕式， MORIZO 化身賽車手帶著由他一手創立的 ROOKIE Racing 車隊，親自駕駛 WRC世界拉力錦標賽中 WRC2 組別的冠軍用車 GR Yaris Rally2，進行甩尾演出，熱血沸騰的演出，更象徵 MORIZO 對「原點」的回歸。

豐田章男分享，早期成立車隊是自掏腰包，當時沒有原廠的支援，沒有強大的技術團隊，甚至沒有專屬賽車，豐田章男會長只能駕駛自掏腰包買來改裝的中古車 Altezza #109，以 GAZOO Racing 車隊的名義上場。在被譽為「綠色地獄」的紐柏林賽道上，這場比賽讓他親身體會到賽道的殘酷—車輛滿是傷痕，能夠完賽簡直是奇蹟。

然而，正是這場極限考驗，淬鍊出豐田章男賽道造車哲學，也奠定豐田章男會長不可動搖的信念。他深刻領悟到：「如果車輛沒有在極限環境下接受鍛鍊，就不可能造出真正優秀的車」。

開幕活動，由豐田大輔車手駕駛著 GR86，車身上是代表 TOYOTA GAZOO Racing 與 ROOKIE Racing 攜手合作的全新TGRR ( TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing ) 塗裝，帶來精彩的甩尾表演，現場感受極限駕駛的魅力。緊接著， WRC 世界拉力錦標賽中 WRC2 組別的冠軍用車 GR Yaris Rally2，同樣以一記震撼甩尾重磅登場，步下賽車的竟然是以 MORIZO 之名征戰無數的豐田章男會長；全場歡呼聲與吶喊不絕於耳，氣氛熱到最高點。

今日豐田章男與和泰汽車董事長黃南光正式簽署合作協議，宣告台灣 GR Garage 與 ROOKIE Racing 將展開多方面的合作，未來包括商品開發與販售、各種車手來台交流、品牌推廣與技術交流等多項內容。

GR Garage 的開幕，不僅象徵著TOYOTA GAZOO Racing品牌在台灣深耕的決心，更是 MORIZO 理念的傳承與實踐。

豐田會長豐田章男（中）及身為Rookie Racing車隊經理的豐田大輔父子親自來台站台。黃淑惠攝
豐田會長豐田章男（中）及身為Rookie Racing車隊經理的豐田大輔父子親自來台站台。黃淑惠攝
和泰汽車集團深耕的GR這個品牌，TOYOTA GR GARAGE 今（21）日在林口舉行開幕式， 豐田會長豐田章男首度為全球第一家GR海外站台。黃淑惠攝
和泰汽車集團深耕的GR這個品牌，TOYOTA GR GARAGE 今（21）日在林口舉行開幕式， 豐田會長豐田章男首度為全球第一家GR海外站台。黃淑惠攝
TOYOTA GR GARAGE 今（21）日在林口舉行開幕式， 豐田會長豐田章男(右一)親自為全球第一家GR海外站台。黃淑惠攝
TOYOTA GR GARAGE 今（21）日在林口舉行開幕式， 豐田會長豐田章男(右一)親自為全球第一家GR海外站台。黃淑惠攝
GR Garage 的開幕，不僅象徵著TOYOTA GAZOO Racing品牌在台灣深耕的決心，更是 MORIZO 理念的傳承與實踐。黃淑惠攝
GR Garage 的開幕，不僅象徵著TOYOTA GAZOO Racing品牌在台灣深耕的決心，更是 MORIZO 理念的傳承與實踐。黃淑惠攝

柏林 豐田 車手

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