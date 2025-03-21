大大數位基金會送台中市復康巴士 盧秀燕呼籲捐血救人

暖陽乍現的春日，在市長盧秀燕與大大數位基金會的號召下，「大大攜手讓愛延續」捐血家年華活動由台中市接棒，台中市政府廣場上，市府員工偕同警義消同仁，捲起袖子排隊，參與市長盧秀燕呼籲「愛要及時愛要延續，捐血一袋救人一命，勝造七級浮屠」捐血活動。

大大數位金會董事長戴永輝攜手群健有線電視捐贈台中市政府復康巴士，為台中的身障弱勢市民，提供社會互動的助力。

台灣常年面臨血荒，急救病患的用血需求迫切，捐血中心與各大醫院不時傳出捐血的呼籲，期盼民眾踴躍捐血，大大數位基金會自去年起響應社會需求，發起全國規模最大的捐血活動，串聯各地資源，鼓勵全民伸出援手。台中市長盧秀燕表示：「2024年大大數位訂下10,000袋捐血目標時，我真的嚇了一跳。」她表示，一般企業或民間團體能募得數百或上千袋血已屬難得，但大大數位基金會不僅完成任務，更展現出強大的號召力與實踐力。

大大數位基金會今年決定持續推動捐血行動，維持「愛要延續」的初衷，期望再次喚起社會大眾對於捐血的重視。台中市作為台灣六都之一，人口眾多且血液需求量也高，市長盧秀燕呼籲市民朋友勇敢捲起袖子，捐出熱血，用實際行動拯救生命，參與社會中最有意義的事。

大大數位基金會捐贈復康巴士到多個縣市，今天也捐給台中市府頂級復康巴士。盧秀燕市長表示，頂級復康巴士造價較高，卻能照顧到各類身障別的使用需求，為行動不便者提供更周全的服務，台中市目前共計擁有285輛復康巴士，服務多達5萬名身心障礙朋友，每年平均出車次數達90萬次。透過免費接送，讓弱勢族群使用者不因為金錢問題不敢就醫或怯於參加社會活動。

立法院副院長江啟臣今天到場響應「大大攜手讓愛延續」捐血家年華活動，他表示，台中一直以來都是給人溫暖、讓人感受到愛的城市，今天的捐血活動正是最好的體現。他呼籲大家以實際行動回應市長的號召，即便自身不適合捐血，也能主動捲起袖子，他更鼓勵身邊的親友參與捐血行動，將愛心傳遞下去。

江啟臣說，台灣每天平均需要6,000袋血液，而12,000袋僅足以應付兩天的需求，血液供應壓力不容忽視。他更幽默地提到，要找立法院長韓國瑜「甲級動員」一同參與捐血，希望透過政界的身體力行，帶動更多民眾投入有意義的捐血公益行動。

前法務部長邱太三也到場表達支援態度，邱部長是長期捐血人，幽默表示，自己現在69歲已超過捐血年齡上限，「但在65歲之前我就已經有把該捐的份額捐好捐滿了」，引起現場熱烈掌聲與笑聲。他也藉此呼籲社會各界響應捐血行動，肯定大大數位基金會在台灣社會快速變化中持續推動公益的努力。他表示，即使年過65歲無法再捐血，也仍盼望有一天自己能再次參與，展現對捐血救人的持續熱忱。

大大數位基金會榮譽董事長李大維表示，在基金會董事長戴永輝的領導下，基金會秉持善良初心，持續推動捐血活動不輟。李大維董事長指出，捐血不僅能拯救他人性命，對捐血者本身的身體健康、尤其是新陳代謝，也有正面幫助，他呼籲民眾踴躍參與，一同為台灣社會注入更多溫暖與希望。

「大大攜手讓愛延續」捐血家年華活動，自3月1日起跑，目標募集1萬2000袋，全臺灣串連台北、新北、桃園、新竹、苗栗，台中、高雄七縣市，第六站台中市接棒，持續往1萬2,000袋鮮血的目標邁進。