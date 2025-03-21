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薇閣集團力挺台積電！斥資百億日圓進駐熊本 打造科技生活圈

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

日前媒體報導，台灣薇閣投資公司大手筆赴熊本投資，引發外界關注；台灣薇閣投資表示，過去近20多年不動產投資脈絡，一直都是配合台灣高科技在布局。

台灣薇閣投資總經理許明揚表示，從竹科到熊本廠，見證科技聚落帶動的產業革命，薇閣希望帶著台灣經驗，擔任台日科技廊道的生活服務領航者。

台灣薇閣投資指出，去年台灣薇閣投資，已經在台積電（2330）投資日本的熊本，規劃四個投資案，其中一棟出租公寓，已經全數出租給台日高科技人員，另一塊土地，上個月開工，也是興建出租公寓，還有一塊土地，在台積電熊本廠附近，準備興建別墅群，協助提供熊本廠人員高品質的住宿環境。

此外，更擬啟動九州百億日圓投資計劃，鎖定台積電熊本廠週邊發展黃金區，打造結合「住宅」、「日台友好商場」以及「商業地產」的「半導體生活城」，此案將複製集團在竹北重劃區十五年深耕經驗，至於之前媒體報導的汽車旅館，台灣薇閣投資表示無此規劃，應屬誤解。

薇閣投資的轉投資公司薇閣餐旅也同步透露，隨台積電第二廠動工，預估2026年熊本半導體從業人口將突破2萬人，期望集團的台日混合商場服務，正好填補產業聚落的生活機能缺口。

目前薇閣集團宣布，台日友好生活商場開放招商進駐熊本市場，目標2026年前引進台灣品牌，打造九州首座「台日混血科技商場」，集團最新孵化品牌「一茶一瓦」將以文化概念店形式落戶熊本，首創「台灣茶席x日本茶道」融合日本文化同時將台灣茶飲輸出至日本。

此外，薇閣投資指出，已經完成富國島對岸-柬埔寨貢布省貢布河出海口沿岸500米兩萬坪土地的收購，由法國建築師Antione規劃大型渡假村，預計2027年投入營運，努力在台柬兩地，打造讓國人引以為傲的台灣之光。

台積電 日本

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