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台灣GR Garage開幕！TOYOTA 會長豐田章男現身 父子同台炫技
和泰汽車集團深耕的GR Garage林口店21日正式開幕，豐田會長豐田章男親自為全球第一家GR海外第一家店站台，豐田章男跟兒子也是Ｒookie Racing車隊經理豐田大輔，化身賽車手兩個人親駕賽車，在現場表演高難度的甩尾震撼全場。
和泰汽車深耕TOYOTA性能子品牌GR開花結果，豐田集團會長豐田章男21日來台，親自出席台灣首間GR Garage開幕，豐田章男現場分享，每一個汽車品牌都要有自己的味道，日本Rookie Racing車隊是希望能讓TOYOTA研發出更多好車，他說，自己就像一位行政總主廚，要領軍所有的料理長一起推出最好的作品，行政總主廚更要負責最終責任。
今日豐田章男與和泰汽車董事長黃南光正式簽署合作協議，宣告台灣 GR Garage 與 ROOKIE Racing 將展開多方面的合作，未來包括商品開發與販售、各種車手來台交流、品牌推廣與技術交流等多項內容。
GR Garage林口店21日正式開幕，為全台首座以性能子品牌GR為主題的展示中心，這是繼去年GR Festival及Corolla Cup年度盛事後，豐田會長豐田章男及身為Rookie Racing車隊經理的豐田大輔父子親自來台站台。
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