遠東SOGO忠孝館全台最大日本展登場 拚5500萬元業績

遠東SOGO忠孝館將於3月21日至4月6日舉辦「春の北海道展」，共集結百家品牌、其中有16家是初登場與17家實演，持快樂購卡消費滿2,000元，即有機會抽中日本來回機票。遠東SOGO忠孝店表示，今年北海道展業績目標5,500萬元，要拚年增10%。

遠東SOGO忠孝館將於3月21日(五)至4月6日(日)舉辦「春の北海道展」，一連17天帶來北海道及日本各地人氣甜點、海鮮及工藝品，共集結近百家品牌、其中有16家初登場與17家實演，以及超過50位日本職人親自來台。忠孝館店長蕭淑英表示，近期赴日旅費與機票有上升的趨勢，出國潮對日本展的影響不若剛解封時那麼大，因此將本展業績目標訂為5,500萬元，要拚年增10%。

蕭淑英指出，今年忠孝店1、2月業績年增2.2%，其中以男女裝、戶外用品表現最好。忠孝館B1目前正在進行改裝，將引進Robinmay、D+AF和潮玩品牌等，其他樓層也會小幅調整，預計母親節檔期前改裝完畢。忠孝店店長蕭淑英表示，除了照顧好主顧客外，期望透過改裝效益拓展年輕客層，打造多元客群。

遠東SOGO指出，活動期間於指定日期消費滿1,000元，可兌換「春櫻和風餐盤組(二入)」，滿1,500元贈「春櫻雙面帆布提袋、春櫻隨行保溫杯」等好禮。此外，活動期間持快樂購卡於日本展(含11F日本特別物販區)當日累積消費滿2,000元，有機會抽中頭獎「星宇航空 日本不限航點雙人來回商務艙機票(價值約201,000元)」。此外，自3月27日起再推出金喜刷活動，刷指定銀行信用卡累積消費滿5,000元即可兌換4%電子抵用券，使用SOGO中信聯名卡最高享7%，回饋無上限，刷愈多回饋愈多。