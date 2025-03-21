日勝生擴大循環經濟事業 日鼎投控計畫現增9.52億元

日勝生（2547）事業新里程再下一城，循環經濟事業擴大布局，21日表示，循環經濟事業上，100%持股的子公司日鼎投控計畫現增9.52億元，而建設事業上，台北市總銷90億元大案「鑄慕RADIUM ONE」今上樑，預計明年第4季完工。

日勝生指出，擴展循環經濟事業版圖，日鼎投控(股)公司計劃發行新股9,900仟股，每股面額10元，採溢價發行，以日鼎投控2025年2月28日自結報表淨值之淨值，每股96.24元為發行價格，總計增資金額9.52億元，將由日勝生全數認購，待增資完成後，日鼎投控實收資本額將達9.75億元 (依每股面額10元計算)。

日勝生在循環經濟事業擴大布局，日勝生表示，支持建設桃園智慧水資源系統，總投資金額將達164億元。子公司日鼎水務已接管15萬戶並進行污水回收與處理，貢獻桃園公共下水道接管率約6成以上；寶鼎再生水建置桃園北區再生水系統，2024年9月每日開始供應南亞塑膠8,000 CMD(M³/日)再生水，10月份每日再提供中油桃煉廠1萬 CMD再生水。

根據國土署統計，截至2024年底，台灣已建置6座再生水廠，包含寶鼎再生水建設的桃園桃北，以及台中水湳、台南永康、台南安平、高雄鳳山、高雄臨海，合計每日供水量達16.42萬CMD。國土署計劃再擴建至16座再生水廠，總供水量預計提升至每日62.81萬CMD。

環境部計劃將有機污水處理轉為厭氧發酵，以回收沼氣作為能源，計畫投入23億元，目標於2032年完成150場污水處理能源化場域，預估年減碳83萬公噸。

日勝生表示，日鼎水務正建置桃園北區第三期污水處理系統，計畫增加厭氧消化系統，並加速污泥能源轉化技術，預計三期回收處理系統每年碳排放量降低約6%。日勝生集團將拓展新技術研發，積極參與政府與企業水資源管理計畫，以推動綠色經濟轉型，打造水資源永續管理模式。