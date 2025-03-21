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攜手新北市府打造韌性社區 信義房屋獲防災績優企業表揚

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋獲頒新北市消防局防災績優企業。（左起：新北市市長侯友宜、信義房屋公共事務部副總經理林俊安）。（圖:信義房屋提供）
信義房屋獲頒新北市消防局防災績優企業。（左起：新北市市長侯友宜、信義房屋公共事務部副總經理林俊安）。（圖:信義房屋提供）

新北市政府舉行防災績優企業表揚大會，由市長侯友宜親自頒發感謝狀，信義房屋、中華電信、老協珍等30家企業獲公開表揚。信義房屋將持續強化內部防災意識，並積極協助外部社區活動與防災需求，落實社區好鄰居的角色，與新北市政府共同打造韌性社區。

新北市政府近年積極推動企業防災工作，除協助企業強化自主防災能力，提升企業內部環境與員工安全外，也邀請企業參與地方防災工作，與社區、公部門建立防災夥伴關係，藉由公私跨界合作，共同強化企業與地方的防災韌性。

作為受表揚企業之一，信義房屋從2023年起即與新北市政府簽署防災合作備忘錄，截至目前在新北市共有44家分店加入防災計畫，涵蓋新北市三分之一的行政區，未來如果區域內發生災害，將依照當時需求，提供必要的物資、設備和服務，盡力支援社區。

信義房屋公司內部定期舉辦消防演練，強化員工自主防災能力；對外則積極參與社區活動，在蘆洲、淡水、中和等分店所在地區都曾參與當地的災後復原重建工作坊、防救災技能訓練，並與區公所維持良好關係，以利合作舉辦或支援消防講座及實作演練，積極推廣CPR、AED等緊急救護技能。

除了參與防災合作，信義房屋秉持「先義後利」的精神，長期關注民眾居住安全，推出業界首創的高氯離子建物保障、高輻射建物保障、凶宅保障，以及業界最高規格漏水保障、蟲蛀保障等十大守護服務，確保買賣雙方都能安心交易，也期許持續擔任社區好鄰居，協力打造更舒適、安全的居住環境。

信義房屋

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