國統取得新建5%股權 宣布提名參與新建董事會改選

水資源整合龍頭國統（8936）21日宣布已透過公開市場陸續取得新亞建設（2516）的5％股權，將依法提名2025年股東會董事候選人名單；期透過加入新建董事會，強化深度合作，為雙方共創共好共贏的經營優勢，結合國統專業的水利工程能力與新建的土木工程實績，為台灣公共工程建設創造更堅實的里程碑。

國統表示，該公司為國內專業水資源整合龍頭廠商，主要承攬政府公共工程基礎水利相關業務，業務範圍涵蓋輸水管線工程，海水淡化廠、淨水場、污水處理廠與水資源回收中心等設施建置及運營操作。公司自2004 年進入海水淡化領域，是目前國內唯一能將海淡設備從開發製造、規劃設計、興建工程、操作營運，一條龍全面整合服務的專業廠商。

為配合政府的「強韌輸配水網」計畫，國統已於2024年取得台灣最大海淡廠台南海水淡化廠統包工程（第一期）暨15年代操作項目，且為「珍珠串計畫」中唯一全面參與北中南全區水利工程的廠商，並以自有專利設計施作的一條龍水利工程實績，於2023及2024年在曾文南化 A2 標工程分別取得金安獎及金質獎優等的殊榮。

而新建為國內知名的大型專業營造商，主要經營業務為土木工程，承辦各種道路、橋樑、隧道等土木公共工程；以及各種辦公大樓、住宅、學校、廠房、醫院、運動館等建築工程，主要以統包方式承攬政府大型公共工程，具有多年豐富的土木公共工程及建築工程實績。

國統表示，公司陸續透過公開市場取得新建逾5％股權，將依法提名董事，主要希望透過加入新建董事會，能結合國統的水利工程專長與新建的土木工程能力，形成強強聯手優勢，公司亦將基於尊重專業之理念，盼雙方創造共好共贏局面。

國統2024年合併營收52.46億元，稅後淨利9.09億元，每股稅後盈餘（EPS）3.37元，均創歷年新高紀錄，且分別較前一年度成長26.94％、11.72％與17.01％。