2024年全台10大熱銷預售案曝 高雄、嘉義這案奪冠亞軍

2024年上半年全台預售市場火熱，不少建案皆迅速完銷，永慶房產集團統計全台2024年前十大預售屋熱銷建案的交易價量，其中高雄市有相當多預售建案交易熱絡，以三民區的「孟學苑」與前金區的「巴黎河左岸」分別位居第一和第三，另外，嘉義朴子市的「Ai世界城」和基隆暖暖區的「美麗上城」成為七都外的黑馬，擠進2024年全台前十大熱銷建案。

觀察2024年的預售屋交易市況，高雄市三民區的「孟學苑」共有906件的成交量，領先群雄。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，三民區為高雄傳統的房市熱區，除擁有台鐵、捷運、輕軌等交通節點外，還有多處行政機構和商圈坐落，生活機能成熟完善且便利。此外，周邊屋齡二十年內的大樓相對稀缺，再加上「孟學苑」主打低首付方案，受到眾多消費者的青睞，該建案也在一周內就迅速完銷。

至於前金區的「巴黎河左岸」也以662件交易居全台第三。陳金萍說明，「巴黎河左岸」為愛河港灣區二期開發，周邊鄰近高雄軟體科技園區、高雄多功能經貿園區特貿三，有望吸引不少就業人口與專業技術人才移入，推升建案熱度與交易量。在生活機能方面，該建案鄰近駁二藝術特區、流行音樂中心、漢神百貨商圈等，相當豐富且便利，因此受到不少在地客與就業族群的喜愛。

去年全台交易量第二的預售建案由嘉義縣朴子市的「Ai世界城」所奪下，共累計795件的交易量。陳金萍表示，「Ai世界城」位於嘉義縣治特區，鄰近嘉義科學園區及高鐵嘉義站，該建案也是嘉義縣少有的大基地社區。未來台積電（2330）先進封裝廠完工後，高科技產業群聚效應有望帶動當地發展，為當地增加大批就業和商業機會，吸引不少族群提前卡位布局。