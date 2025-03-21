快訊

全台首座GR Garage林口正式開幕！豐田章男驚喜現身台灣

火燒肛門、膠帶纏肚強餵毒 員工討薪水竟慘遭老闆虐死

行李箱重摔落地！地勤「拋甩」震撼畫面全都錄 廉航道歉展開調查

2024年全台10大熱銷預售案曝 高雄、嘉義這案奪冠亞軍

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

2024年上半年全台預售市場火熱，不少建案皆迅速完銷，永慶房產集團統計全台2024年前十大預售屋熱銷建案的交易價量，其中高雄市有相當多預售建案交易熱絡，以三民區的「孟學苑」與前金區的「巴黎河左岸」分別位居第一和第三，另外，嘉義朴子市的「Ai世界城」和基隆暖暖區的「美麗上城」成為七都外的黑馬，擠進2024年全台前十大熱銷建案。

觀察2024年的預售屋交易市況，高雄市三民區的「孟學苑」共有906件的成交量，領先群雄。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，三民區為高雄傳統的房市熱區，除擁有台鐵、捷運、輕軌等交通節點外，還有多處行政機構和商圈坐落，生活機能成熟完善且便利。此外，周邊屋齡二十年內的大樓相對稀缺，再加上「孟學苑」主打低首付方案，受到眾多消費者的青睞，該建案也在一周內就迅速完銷。

至於前金區的「巴黎河左岸」也以662件交易居全台第三。陳金萍說明，「巴黎河左岸」為愛河港灣區二期開發，周邊鄰近高雄軟體科技園區、高雄多功能經貿園區特貿三，有望吸引不少就業人口與專業技術人才移入，推升建案熱度與交易量。在生活機能方面，該建案鄰近駁二藝術特區、流行音樂中心、漢神百貨商圈等，相當豐富且便利，因此受到不少在地客與就業族群的喜愛。

去年全台交易量第二的預售建案由嘉義縣朴子市的「Ai世界城」所奪下，共累計795件的交易量。陳金萍表示，「Ai世界城」位於嘉義縣治特區，鄰近嘉義科學園區及高鐵嘉義站，該建案也是嘉義縣少有的大基地社區。未來台積電（2330）先進封裝廠完工後，高科技產業群聚效應有望帶動當地發展，為當地增加大批就業和商業機會，吸引不少族群提前卡位布局。

基隆市暖暖區的「美麗上城」亦是榜上七都之外的熱銷預售建案。陳金萍分析，該建案基地緊鄰國道一號、台62交流道，透過國道路網串聯，車程約20分鐘可抵達南港及內湖區。而且，相較雙北市高昂的房價，「美麗上城」擁有親民實惠的價格，2024年平均單價為47.1萬元，磁吸南港軟體園區、內湖科學園區就業族群東移，也吸引不少在地換屋族的目光。數據顯示，去年該建案共成交561件，排行全台第九。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

建案 預售屋

延伸閱讀

嘉義長榮文苑5周年限時優惠 身分證2個5招待孩童免費住

南部火鍋控先衝！ 灑椒對中「29」招待100隻蝦、泉成「3282」中四碼嚐巨無霸20盎司大肉盤

2025高雄城市氣候峰會論壇 高市府締結多項國際合作備忘錄

獨／醜聞首露面來台倒數...安排「金秀賢勤務」？高雄警方回應了

相關新聞

嘉義漁電 F 區撤照事件 台泥綠能：已撤回對養殖戶求償

台泥（1101）子公司台泥綠能21日表示，該公司針對嘉義漁電F區撤照事件、農業部暫緩執行一事，公司已於20日針對嘉義漁光...

危老時程獎勵5月落日！內政部數據揭送件數明顯增溫

隨著危老條例最後一波時程獎勵即將於今年5月11日終止，預期將掀起一波「拚件潮」。根據內政部最新統計，截至2025年1月3...

2024年全台10大熱銷預售案曝 高雄、嘉義這案奪冠亞軍

2024年上半年全台預售市場火熱，不少建案皆迅速完銷，永慶房產集團統計全台2024年前十大預售屋熱銷建案的交易價量，其中...

建案宣稱生活便利的「家」 卻不能當住家？公平會開罰60萬

上德開發股份有限公司網頁銷售苗栗縣竹南鎮「上德漾」建案，廣告刊載「15分鐘的生活圈裡能滿足食衣住行育樂」等用語，給人建案...

2024十大熱銷預售案 嘉義朴子、基隆暖暖入榜

2024年上半年全台預售市場火熱，不少建案皆迅速完銷。儘管下半年受到銀行房貸緊縮和第七波選擇性信用管制的影響，交易熱度有...

防RCA等公害重演 桃園環保局分級潛勢汙染強化自主管理

桃園環保局為推動土壤及地下水汙染預防自主管理，今明兩天在市府按事業分級舉辦實體、線上說明會，預計協助400家事業體做好土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。