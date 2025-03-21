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台鐵高雄車站商業空間招商 34廠商參加、6月4日截止收件

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司於17日辦「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租案」招商說明會，會中就本案招商文件重點進行說明，並與業者交流誠信、透明及法遵等反貪誠信議題。共有34家各界廠商踴躍參與，本案具雙鐵共構優勢，每日約5萬人旅次，又臺鐵公司將車專四、車專五委由高雄市政府後續辦理公辦都更，希透過招商開發有效串聯高雄車站周邊商圈。

台鐵公司指出，會中就招商文件重點進行說明，並與業者交流誠信、透明及法遵等反貪誠信議題。另由交通部鐵道局協助引導與會廠商至高雄車站商業大樓及車站周邊商業空間實地參觀，讓與會廠商更易於規劃未來經營藍圖及評估投資規模期望，達成台鐵公司、地方及企業永續發展的三贏局面。

台鐵公司表示，這招商案租賃標的物是高雄車站商業大樓暨周邊商業空間，商業大樓建築體為地上10層，車站商業空間分布於車站地上1層至地下3層，租賃範圍的總樓地板面積合計5萬3,777.41平方公尺。

台鐵公司說明，本案具雙鐵共構優勢，每日約5萬人旅次，又臺鐵公司將車專四、車專五委由高雄市政府後續辦理公辦都更，希望透過招商開發有效串聯高雄車站周邊商圈，打造高雄車站城市門戶意象。因此，本案所處地段極具交通便利性、商業機能活絡度及休閒娛樂功能性，透過結合交通運輸、休閒遊憩、娛樂交流等服務，期能引進龐大潛在消費族群，活絡車站周邊商業活動。

台鐵公司說，自3月7日起公告招商，將於6月4日下午5時截止收件。如欲瞭解更多招商資訊者，可逕行至臺鐵公司官網招商資訊內招商公告頁面免費下載本案招商文件，敬邀各界踴躍投資。

公辦都更 台鐵 高雄車站

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