防RCA等公害重演 桃園環保局分級潛勢汙染強化自主管理

桃園環保局為推動土壤及地下水汙染預防自主管理，今明兩天在市府按事業分級舉辦實體、線上說明會，預計協助400家事業體做好土壤及地下水調查與自主管理。

環保局長顏己喨強調，會議介紹擬定分群分類管理策略，並說明依潛勢汙染排序調查等做為，避免再發生像過去高銀化工、基力化工及台灣美國無線電公司（RCA）等造成的土壤、地下水嚴重汙染事件。

會中透過實際汙染場址案例及法規概述，幫助業者瞭解工廠生產過程防治汙染的重要，及早預防土壤或地下水汙染，避免未來可能面臨龐大的整治費用與裁罰，也為桃園市民健康及土地永續利用把關，兩場會議預估超過300人。

顏己喨指出，依據環境部的「事業自主監測及預防管理制度」，以汙染預防管理為核心，根據事業類別、汙染源及運作特徵，透過量化評分篩選，將事業分為A加強管理群、B自主管理群和C檢視管理群三級。環保局全面盤查了解後，將依據高汙染潛勢現勘評分標準（REC）核定，當評分高於8分時便會進場採樣調查，如果檢驗超過土壤及地下水管制標準，即列入應整治對象。

環保局提醒業者，應自我檢視事業原物料、製程、廢棄物是否含有土汙法管制物質，一旦發現汙染物洩漏至地面時，即應進行土壤或地下水採樣分析，確認是否有汙染。

此外，為降低土壤汙染危害與避免土地交易或租賃發生紛爭，除採取分級分群調查管理機制外，環保局也呼籲民眾交易土地時，應掌握「查、看、聽」3要訣，查詢相關資料、實地查看並聽取各方意見。可透環境部列管污染源查詢系統、環境管理署土壤及地下水污染整治網；也可以申請土地登記簿謄本查詢汙染場址資訊；將土地資訊函文至當地環保機關查詢。