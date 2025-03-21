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莊福文教基金會飛越332公里「愛心圓夢∞希望共學」前進蘭嶼

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
莊福基金會董事長賴振融邀請蘭嶼的孩子在環境教育課程後，一起前往六福村與野生動物「零」距離接觸。莊福文教基金會/提供
莊福基金會董事長賴振融邀請蘭嶼的孩子在環境教育課程後，一起前往六福村與野生動物「零」距離接觸。莊福文教基金會/提供

由於城鄉差距的影響，偏鄉學童教育資源匱乏，莊福文教基金會與六福旅遊集團共同發起的《愛心圓夢∞希望共學》計畫，已於2025年邁入第16年，今年第1季的圓夢入校環教活動，由基金會董事長賴振融親自率領團隊，前進蘭嶼離島的椰油國小、蘭嶼國小和朗島國小，帶來前所未有結合、生態、益智與學習的野生動物環教課程，希望透過教育的力量，經由歷年持續不間斷的圓夢共學計畫，以人文關懷出發，傳達正確的野生動物保育觀念，藉此拓展孩子視野，與世界接軌。

莊福文教基會董事長賴振融表示，「莊福文教基會今年邁入第50周年，秉持初衷致力於推動環境教育與動物保育。台灣擁有豐富的生態資源與自然景觀，近年因城鄉開發與全球環境改變，導致許多原生動植物面臨生存危機，也因此我們希望藉由教育的力量前進校園，共學瀕危動物保育課程將保育的種子向下扎根，一步步帶領學童認識可能從未見過的野生動物，像是犀牛、熊鷹、台灣石虎、台灣黑熊等，並了解牠們所面臨的生存難題，從小培養正確的保育觀念」。

蘭嶼是離台灣東部最遠的離島，距離台灣本島322公里，位處台東縣滿州鄉約90公里處海上，擁有豐富的海洋生態資源，環境教育相對重要，授課的過程中，基金會除了與孩子分享與海島完全不同的陸域野生動物，孩子也熱情反饋分享蘭嶼常見的野生動植物與昆蟲，像是蘭嶼角鴞、珠光裳鳳蝶和球背象鼻蟲等，以及「蘭嶼」以之為名的原生種蘭花等，皆讓團隊讚嘆蘭嶼真是一座珍稀生態寶藏島。

朗島國小教導主任周家輝表示，蘭嶼的孩子因為地理環境位置較遠，交通相對沒有這麼便利，加上家中父母也忙於工作，較少有機會能帶著孩子前往本島，透過這次圓夢入校的教學活動，不僅為孩子帶來新的想法和衝擊，更帶領孩子認識更多不同於島上的生物多樣性，豐富多元的學習更有益於拓展小朋友的國際視野。

課程活動結束後，賴振融更進一步邀請孩子們在完成本次的課堂學習、對這些陸域野生動物有初步的認識後，將招待孩子們一起前往六福村，親自到動物園近距離觀察野生動物，讓動物不再只是螢幕上、課本中的照片，來場「零」距離的實境生態體驗學習，一圓孩子們的暢遊動物園與遊樂園的童年夢想。

公益 生態 蘭嶼

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