快訊

2026信賴「空降奇兵」團 奇襲或被逆襲

中國高鐵強，美鐵我就爛？馬斯克不懂高鐵多燒錢

獨／醜聞首露面來台倒數...安排「金秀賢勤務」？高雄警方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

TEL在台響應公益 捐百萬助環保與失智長者關懷

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TEL在台灣捐百萬公益金，助力環保與失智長者關懷。圖／TEL台灣提供
TEL在台灣捐百萬公益金，助力環保與失智長者關懷。圖／TEL台灣提供

知名半導體製造設備商Tokyo Electron在台灣（以下稱TEL）長年支持公益活動，今年捐贈百萬公益金給「RE-THINK社團法人台灣重新思考環境教育協會」(以下稱RE-THINK)與「社團法人中華民國失智者照顧協會」，展現對自然環境保護及失智長者關懷的深切關注。

海洋環境及生物多樣性是地球珍貴資產，隨著氣候變遷，海中生物逐漸減少，加上人類向海洋排放垃圾，導致海洋環境及生態系統惡化。RE-THINK藉由淨灘活動，希冀喚起台灣民眾對於環境的重視，同時利用社群影響力及教育落實，向大眾倡議環保理念，改善環境就從日常做起。隨著台灣人口進入高齡化，失智症患者增加更是社會亟需面對的重要課題，失智者照顧協會不遺餘力向患者及家屬提供協助，提升照護品質及知識技能，並透過各種活動，互相關懷、分享經驗，也呼籲大眾多關心家中長輩，預防勝於治療。

TEL表示，希望能夠藉由這筆善款，幫助到有需要的對象，共同推動永續未來的實現，也希望公益組織能夠將善的循環持續下去。

此外，TEL更於今年初邀請多家組織舉辦義賣活動及講座，上百名同仁響應，積極與組織深入交流，參與投票選出想要捐贈的對象，也紛紛給予溫暖回饋，像是「未來希望挹注公益金在更多組織上，讓公司的心意幫助到更需要的社會角落」、「公益之路長長久久，這類活動有愛心又有意義」讓善舉成為改變社會的一股力量，TEL今後也將持續透過各式活動，為社會做出貢獻。

失智症

延伸閱讀

電子菸難戒…學者示警「比傳統菸草更傷」：心臟病、中風失智風險增

學語言能延緩失智症病程 研究揭3關鍵因素：保持大腦活躍

台南歸仁教會大齋節作關懷湯食包 送暖台南市立醫院醫護

防失智長者走失「這裝置」最有效 北巿申請率僅千分之1

相關新聞

台鐵高雄車站商業大樓招商了 「年租金1.5億」可續約2次

高雄車站歷經20年工程，廣場和天棚於去年底啟用，但周邊工程和2棟大樓（商業、旅館大樓）仍在施工，其中商業大樓已公告招商，...

建案宣稱生活便利的「家」 卻不能當住家？公平會開罰60萬

上德開發股份有限公司網頁銷售苗栗縣竹南鎮「上德漾」建案，廣告刊載「15分鐘的生活圈裡能滿足食衣住行育樂」等用語，給人建案...

莊福文教基金會飛越332公里「愛心圓夢∞希望共學」前進蘭嶼

由於城鄉差距的影響，偏鄉學童教育資源匱乏，莊福文教基金會與六福旅遊集團共同發起的《愛心圓夢∞希望共學》計畫，已於2025...

TEL在台響應公益 捐百萬助環保與失智長者關懷

知名半導體製造設備商Tokyo Electron在台灣（以下稱TEL）長年支持公益活動，今年捐贈百萬公益金給「RE-TH...

星空聯盟攜奧地利聯邦鐵路 提供空鐵轉乘服務

星空聯盟持續致力於加強全球連通性，攜手25家成員航空公司歡迎奧地利聯邦鐵路（ÖBB， Österreichische B...

危老時程獎勵5月落日！內政部數據揭送件數明顯增溫

隨著危老條例最後一波時程獎勵即將於今年5月11日終止，預期將掀起一波「拚件潮」。根據內政部最新統計，截至2025年1月3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。