彥臣生技首度插旗日本通路 結盟日本醫大拚眼藥商機

彥臣（4732）董事長黃中洋21日宣布，該公司結盟日本國立旭川醫科大學，雙方進行策略合作。彥臣生技的PPLs台灣綠蜂膠保健品首度上架日本通路，超過1,500家銷售據點，展現彥臣進軍國際的實力。

黃中洋表示，此次合作為彥臣生技與日本國立旭川醫科大學共同簽署合作合約，期望透過產學策略聯盟加速眼科新藥研發，縮短新藥研發上市的時程、降低生產成本。

尤其旭川醫大深耕醫藥研究，有許多值得借鏡之處，彥臣與旭川醫大雙方在新藥研發上各有專精，運用雙方各有資源與優勢開發新藥，必能為人類健康福祉作出貢獻，對雙方未來新藥拓展國際市場也大有幫助。

國立旭川醫科大學擁有50年歷史， 其附設醫院是日本北部的核心醫療機構，醫院自1994年開始實施遠距醫療，擁有尖端的技術與資源。旭川醫大眼科主任長岡泰司教授是一位傑出的眼科醫生、研究家和學術領袖，擁有30年眼科臨床與研究經驗，發表超過127件論文及出版品，並擔任多家國際科學期刊審查委員，是國際著名的眼藥研究專家。

本次結盟首發合作案由長岡教授實驗室進行眼科新藥及保健品等的動物試驗和人體臨床試驗。另一方面，彥臣生技則將接受長岡教授委託，在台灣尋找共同開發與生產其發明奈米點眼新藥的廠商，以及未來在台灣進行人體試驗之規劃。

彥臣生技同時宣布，PPLs系列產品之一的護眼保健品已出口日本，目前有約400家眼科診所與數家連鎖醫藥品供應商合作，預計實體通路共有約1,500個銷售點。

黃中洋認為，日本是全球第二大保健品市場，人口是台灣的6倍，希望未來能達到台灣的相似的市場占有比率，為彥臣挹注可觀的銷售業績，更可帶來長期的紅利。

目前彥臣生技已在美、澳、歐、亞等多國布局多項專利，同時在研發上陸續有新標的物，壯大產品線。子公司御華生醫更取得具技術突破的微小RNA（microRNA）的研發平台。微小RNA就是小分子核糖核酸，2024年諾貝爾生理醫學獎頒給Victor Ambros等兩位美國科學家，就是表彰他們在微小RNA領域的突破性發展，microRNA對基因調控、疾病預測深具影響力，可開發成多種包括眼藥之新藥與檢驗試劑。

黃中洋表示，無論是新藥或保健品，成功與否的最大因素在標的的選擇是否精準，其次在研發與專業團隊的實力。例如在新藥研發標的上選擇具專一性的HDAC8抑制劑，在保健品上專精於具有獨特性的台灣綠蜂膠的運用，這些極具特色及優勢的標的讓彥臣領先競爭者，也可做專利完整布局，處於領導地位。