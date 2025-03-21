危老時程獎勵5月落日！內政部數據揭送件數明顯增溫

隨著危老條例最後一波時程獎勵即將於今年5月11日終止，預期將掀起一波「拚件潮」。根據內政部最新統計，截至2025年1月31日，全台危老重建受理案件達4,404件，較上月增加45件，核准案件數達4,110件，增加41件，顯示出屋主已開始加快腳步申請，以把握最後的獎勵時機。

其中，台北市受理件數來到1,100件、核准987件，居全台之冠；其次為台中市受理895件、核准829件；新北市610件、核准600件，高雄市436件、核准403件，台南市410件、核准404件，桃園市203件、核准196件，新竹市197件、核准178件，其他縣市則均未達百件。

危老條例自2017年上路，為加速老屋重建，前三年提供10%時程獎勵，2020年立法院修法後改為逐年遞減，至今年5月11日僅剩1%，5月12日起不再提供任何時程獎勵，也就是有危老重建需求的屋主，必須在5月11日前完成送件，否則將無法享受時程獎勵紅利。

內政部表示，時程獎勵結束後，將改以「規模獎勵」取代，若能與鄰近土地合併開發，形成較大基地，最高可獲得10%獎勵。此外，危老容積獎勵辦法仍提供多元獎勵，例如智慧建築、耐震設計、綠建築、無障礙設施等，獎勵範圍從2%至10%不等，但獎勵總和不得超過基準容積30%，加上規模獎勵10%，最高可達40%。

相較於危老的送件潮，都市更新進度則顯得相對平穩。根據最新統計，2025年1月31日止，全台僅四個縣市有都更案核定，包括台北市新增5件、新北市2件、新竹市1件、高雄市1件。

回顧2024年，全年全台核定80件都更案，歷年累計案量達1,904件，其中台北市1,029件居首，新北市464件居次，台中市151件排名第三，顯示北部地區仍為都更推動的主力區域。

隨著危老時程獎勵進入最後倒數，市場預期未來數月送件數量將持續攀升，若有重建需求的屋主，應盡早評估並提交申請，以免錯失最後一波獎勵機會。