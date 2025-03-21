台鐵高雄車站商業大樓招商了 「年租金1.5億」可續約2次

高雄車站歷經20年工程，廣場和天棚於去年底啟用，但周邊工程和2棟大樓（商業、旅館大樓）仍在施工，其中商業大樓已公告招商，將採20年租金底價1.5億元，旅館大樓則預計下半年招商；台鐵上周舉辦商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案招商說明會，鐵道局協助引導34家各界廠商至周邊商業空間實地參觀。

本案租賃標的物為高雄車站商業大樓暨週邊商業空間，商業大樓建築體為地上10層，車站商業空間分布於車站地上1層至地下3層，租賃範圍之總樓地板面積合計53777.41平方公尺。契約期間為20年，含製作期2年及營運期，得續約2次，一次10年，營運期每年租金1.5億元，營運權利金以5億元作為起計門檻。

台鐵公司於17日舉辦「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租案」招商說明會，會中就本案招商文件重點進行說明，並與業者交流誠信、透明及法遵等反貪誠信議題。另由交通部鐵道局協助引導與會廠商至高雄車站商業大樓及車站週邊商業空間實地參觀，期透過本次招商說明會，讓與會廠商更易於規劃未來經營藍圖及評估投資規模期望，達成臺鐵公司、地方及企業永續發展的三贏局面。當天共有34家各界廠商踴躍參與，招商說明會圓滿成功。

台鐵表示，本案具雙鐵共構優勢，每日約5萬人旅次，又台鐵公司將車專四、車專五委由高雄市政府後續辦理公辦都更，希透過招商開發有效串聯高雄車站周邊商圈，打造高雄車站城市門戶意象。因此，本案所處地段極具交通便利性、商業機能活絡度及休閒娛樂功能性，透過結合交通運輸、休閒遊憩、娛樂交流等服務，期能引進龐大潛在消費族群，活絡車站周邊商業活動。