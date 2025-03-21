寶成子公司處分南寶樹脂 獲利1.38億元
寶成（9904）代子公司裕典科技公告，113年3月26日~114年3月20日處分南寶樹脂（4766）普通股股票90.7萬股，每單位346.63元，交易總額3億1,439萬6,696元，處分投資利益約1.38億元。此次交易後，南寶樹脂為裕典科技股份有限公司持股7.20%之轉投資公司。
寶成113年合併營收2,638.18億元，稅後純益160.36億元、年增50.9%，每股純益5.44元，獲利創新高。股利政策預計4月中旬公布。
寶成表示，去年受惠鞋類製造業務訂單需求暢旺，有效抵銷運動用品零售及批發業務銷售相對疲弱的不利影響，營收、獲利明顯增長。其中，業外收入部分，寶成去年合併營業外淨收益137.72億元、年增48.9%，主要受惠依權益法認列的投資收益增加43.29億元、達101.58億元，而認列直、間接持股18.09%的南山人壽保險相關轉投資收益為76.37億元，年增38.50億元。
寶成20日股價收36.4元，小漲0.69%。
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