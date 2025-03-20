「眼鏡市場」進駐台中廣三 SOGO 百貨 宣布今年加速展店

日本銷售第一眼鏡品牌「眼鏡市場」進駐台中廣三SOGO百貨，20日舉行品牌登台五週年活動，特別邀請坤達擔任一日店長與粉絲一同歡慶，並在現場試戴「柔軟、輕盈、不易滑落」的FREE FiT系列鏡框，大方分享實際配戴的感受，以及自己挑選眼鏡時重視的細節。

「眼鏡市場」主要提供專業驗光、個性化調框，以及透明的價格機制，致力於以親民價格與卓越品質服務更多消費者。自2020年從日本來到台灣開設第一間海外門市，截至目前全台已有28間門市，今年持續加碼展店，預計年底達到35間門市的目標。

為歡慶來台五週年，即日起至4月19日活動期間，特別推出「眼鏡市場來台五週年限定享優惠活動」，凡至全台門市出示眼鏡市場一日店長新聞報導的截圖畫面，即享消費滿額3,000元折500元優勢。

不僅配鏡不限度數配到好1,990元起，搭配散光、遠近兩用多焦鏡片和超薄鏡片皆無須加價，同時享有三大保固：6個月內免費度數更換、1年品質保固(商品維修或免費更換)商品損壞後一年內可半價更換等服務。

眼鏡市場表示，FREE FiT系列主打「柔軟、輕盈、不易滑落」，鏡框採用樹脂材質，柔軟特性帶來極致貼合的舒適感，超輕量特點更有效減輕負擔，長時間配戴依然輕鬆自在。

鏡腳使用橡膠材質，穩固服貼且不易滑落，無論是居家休閒、外出活動或運動時配戴，都能完美貼合，提供穩定舒適的絕佳配戴體驗。

眼鏡市場4月將推出專為運動族群設計的FREE FiT HIKE系列眼鏡，配備橡膠鼻墊與鏡腳，提升穩定性與舒適度，直鏡腳設計方便穿脫，無論是劇烈運動或日常活動，都能確保眼鏡穩固貼合，安心舒適的享受每一刻運動時光。