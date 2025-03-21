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中保科技論壇／謝良承：導入生成式 AI 提速
中保科技論壇邀統一資訊總經理謝良承以「如何把AI使用得更好」分享，探討生成式AI如何推動市場增長、智慧生活的創新應用，以及企業如何快速導入AI技術提升效率與競爭力。生成式AI技術透過高效能和廣泛應用，不僅快速提升市場增長率到60%，重塑許多產業運作模式，據統計台灣目前僅約一成企業導入AI技術。
統一資訊主要於1997年9月由統一企業集團（1216）投資成立。統一超商為最大股東，統一資訊在AI創新上也不斷推陳出新，19日更在NVIDIA GTC 2025全球技術年會發表零售AI創新成果， 展現了統一資訊在零售AI數位化領域的技術實力，更代表台灣零售資訊產業在國際舞台上的嶄露頭角，謝良承帶領團隊也是關鍵推手。
新一代人工智慧已開始建構全新智慧生活，謝良承分享，像是旅遊規劃可以透過AI快速生成行程方案，根據需求提供景點、餐廳等選擇，還能依照預算推薦最佳方案，節省時間之餘也提升了旅行體驗。AI在閱讀與知識管理方面同時有突破性進展，只需將書籍資料輸入系統，即可隨時檢索書籍重點。
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