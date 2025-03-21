中保科技論壇／趙式隆：有助公務效率躍增

中保科技集團論壇邀請台北市資訊局局長趙式隆，以「AI驅動·智慧台北」為題分享。

趙式隆表示，台北市近年積極推動智慧城市發展，將人工智慧技術應用在多項市政服務中，有效提升行政效率及服務品質，像是民眾最常用的台北市1999市民熱線，市府就導入AI輔助系統，加上人工客服人員過濾資訊內容，有效提升服務效率。

趙式隆分享，台北市1999市民熱線加入AI輔助系統之後，來電內容AI系統會同步將通話轉為文字，並根據過往案例及相關法規快速生成回覆建議，最終回覆仍由人工客服人員審核後才會提供給市民。由於政府對民眾有「信賴保護」責任，因此AI生成內容必須經過人工審核，透過人機協作模式，避免提供錯誤資訊損害民眾權益。

內部行政作業流程中，台北市也加入AI技術，趙式隆指出，公文撰寫一直是新進公務員的一大挑戰，因為公文其特殊的文法和格式要求，因此台北市開發公文撰寫輔助系統。協助新進公務員快速掌握公文寫作技巧。

這套系統能根據不同機關的行文風格，為公務員提供公文撰寫建議。不僅能縮短新進人員的學習曲線，也能提升整體公文品質和效率。

趙式隆表示，積極推動AI應用的同時，台北市政府高度重視相關的安全性和倫理問題。他特別提到AI可能面臨的「幻覺」(Hallucination)問題，就是生成式人工智慧有時會提供生成看似合理，但實際上並不正確的內容，因此1999市民熱線的AI生成回覆，才會加入人工審核機制，確保提供民眾正確訊息。

趙式隆還分享，台北市教育局是各個局處中，最積極使用人工智慧技術的單位，像是去年開始台北市市教育局就開始透過AI出考卷，只要輸入完整詳細的需求，立刻就能生成試卷。

未來台北市將繼續深化AI技術在市政服務的應用，朝著「AI驅動智慧城市」的目標邁進，AI技術在提高行政效率的同時，市府也會確保服務的可靠性和安全性。

趙式隆表示，發展智慧城市是一項長期工作，需要政府、企業和市民共同努力，台北市政府積極導入AI技術的做法，為其他城市提供寶貴經驗。此外，享受AI帶來便利的同時，如何平衡效率與安全、如何確保AI應用的公平性和透明度，都是值得持續關注和探討的議題。