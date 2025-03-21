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中保科技論壇／莫懷祖：可提升人員安全性
中保科技論壇邀請台北市消防局局長莫懷祖、中央警察大學防災研究所副教授吳榮平分享「利用AI、新科技來預防災害發生的新思維」。
莫懷祖分享台北市消防局運用AI技術提升救災效率的成果。像是台北市消防局多年來累積大量建築物數據，包括圖面資料、安全設備位置等，這些資料在救災規劃發揮關鍵作用。還有危險化學物品工廠的數據系統，能即時將相關資訊傳送至勤務指揮中心，保障救災人員安全。
吳榮平從學界角度探討AI在防災領域的核心要素，包括AI需具備專家智慧、推論能力、人機溝通能力以及機器視覺四大核心。
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