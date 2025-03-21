中保科技論壇／林谷隆、周天穎：引領雙軸轉型

2025年中保科技論壇19日以 「AI賦能智慧韌性城鄉」探討人工智慧為城市和鄉村帶來的創新與變革。

台中市政府數位發展局林谷隆局長、逢甲大學教授周天穎受邀分享AI技術在智慧城市建設、環境永續發展及提升民眾生活品質等方面的應用，包括台中市在智慧城市建設方面的經驗，值得其他城市借鏡參考。

林谷隆表示，台中市積極推行智慧號誌系統，預計今年底將擴展至111個測試點，能有效減少用路人交通等待時間，同時結合手機APP，提升停車的便利性。在數位治理與市民服務方面，藉由「台中通」數位市民平台，提供線上申辦、圖書館借閱等多項服務，現在會員數已達到170萬，目前與南投縣合作共享公共資源，例如幸福巴士與圖書館系統，擴大相關服務範圍。

周天穎以「智慧城市與永續佈局」為題，分享GIS技術在智慧城市建設中的應用，GIS技術可整合衛星影像、建築物資料等空間資訊在單一平台，目前台中市政府善用AI科技，建立數位孿生城市審議設計圖台，以BIM與GIS分析作為審議決策輔助，將平面資料立體化，協助都市計畫審議委員會提升規劃效率。

社會住宅與社會服務方面，利用物聯網(IoT)技術管理社會住宅，提供公平的線上選屋服務。