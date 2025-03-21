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中保科技論壇／葉昭甫、劉建邦：AI 賦能交通

經濟日報／ 記者黃淑惠邱馨儀／台北報導
台北市大前瞻運輸研究中心主任、前台大土木系教授張學孔（左）、台中交通局局長葉昭甫（中）、高雄交通局副局長劉建邦（右），三位分享「停車新視界：AI賦能城市發展及美學新境界」精彩對談。中保科／提供
台北市大前瞻運輸研究中心主任、前台大土木系教授張學孔（左）、台中交通局局長葉昭甫（中）、高雄交通局副局長劉建邦（右），三位分享「停車新視界：AI賦能城市發展及美學新境界」精彩對談。中保科／提供

北市大前瞻運輸研究中心主任、前台大土木系教授張學孔，台中交通局局長葉昭甫、高雄交通局副局長劉建邦以「停車新視界」：AI賦能城市發展及美學新境界」為主題分享智慧停車如何提升城市生活品質、改善交通管理並促進產業發展。

葉昭甫表示，台中市從去年開始解決停車資訊透明化、公開化的問題，以7年計劃陸續在台中市路邊建制21000格地磁車格，以及6000格影像辨識車格，透過導入低位、中位、高位等不同形式的停車設備，讓這些設施融入城市景觀，不影響周邊居民的生活。同時積極推動電子支付，提高民眾繳費的便利性。

葉昭甫分享台中市如何透過科技，將停車結合城市發展及美學設計，致力打造智慧宜居城市。像是市府推出的台中GO APP，整合公車、捷運等公共運輸工具資訊，加上積極解決停車問題，台中交通網APP會將停車資訊公開化，讓民眾可以透過APP方便找到空車位，讓市民跟遊客都能方便找到停車位，市府也會分析數據作為施政參考依據。

張學孔指出，智慧停車擁有龐大商機，去年全球智慧停車市場已達到87億美元，預計未來十年將成長至260億美元，包含軟硬體、諮詢服務及APP開發應用等。

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