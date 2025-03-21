中保科技論壇／中保科創新服務 奪大獎

2025高雄智慧城市展昨（20）日舉辦開幕記者會，中保科技集團大會中宣布，在台北、高雄兩地同時連展，3月20日於高雄展覽館南館一樓展示五大獨家創新的AI應用，中保科技（9917）憑藉卓越的技術實力與創新解決方案脫穎而出，榮獲「2025智慧城市創新應用獎」，得獎的服務為「港區船舶AI辨識與智慧追蹤監控系統」，中保科技董事長林建涵親自領獎。

中保科展區亮點包括首創「港區船舶AI辨識與智慧追蹤監控系統」、「智慧桿整合方案」、「智慧停車服務」及「AED智慧連線管理方案」等，中保科以「Smart City All in One」主題，大秀中保科在AI與智慧城市場景應用的強大整合實力。

中保科技董事長林建涵表示，中保科技會持續配合政府的目標跟政策，加強創新發展ESG綠色科技產品與技術的投資與研究，也與政府及學界耕耘可持續發展的技術。

林建涵指出，近年來中保科技全力配合政府政策，協力許多公部門發展建置多項AI智慧服務跟技術，陸續在各城市應用中，像是目前持續運行於新北淡水、高雄輕軌的「軌道智慧防護系統」獲得「2023智慧城市創新應用獎」，這次再度獲得2025智慧交通創新獎，是對中保科利用AIoT創新科技的肯定，中保科會積極落實永續智慧城市開創者的願景，並成為各縣市政府發展智慧治理的最佳夥伴。

中保科推出結合AI與AIS（自動識別系統）技術，打造高效、安全、永續的智慧港口監控方案。該系統可24小時自動監測進出港船舶，並即時分析船舶種類、航行軌跡與違規行為，大幅提升港口管理效率與安全性。

此外，面對台商回流科技建廠商機發酵，中保科也同步展出「智慧園區」與「亞灣整合平台」及「智慧桿應用」，主要結合5G AIoT創新應用，推動土地從營建到成屋的全生命週期管理，並以數據技術落實淨零碳排目標。尤其在智慧園區解決方案中，也能在現場了解無人機勘災、淹水預警、智慧建築、智慧工地、智慧船舶及科技執法等多元應用，結合AI與數據技術，打造更安全高效的城市環境。