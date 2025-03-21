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聯合報系有聲書製作平台Aicast榮獲德國iF設計獎

經濟日報／ 本報訊

聯合報系旗下聯經數位公司，研發AI有聲書製作平台Aicast，榮獲2025年德國iF設計獎。運用AI大幅降低製作門檻，解決配音成本高昂、錄製時間漫長的問題。

有聲書是目前出版業成長最快的市場。聯經數位開發的Aicast智慧有聲書製作平台，可快速完成製作，除具有文本自動分析、多人語音對話，更具有自動的角色性別、年齡判定，自動配予對應的AI配音員，自動辨識文字、對話的情緒，改變配音的語氣、語調等，真正作到一鍵全自動完成有聲書的製作。

聯經數位產品部經理梁家瑞說：聯經數位在AI語音的技術領域，有多年的研發經驗，如何讓AI讀懂文本，讓配音聽起來既自然又生動？為了解決這些問題，研發團隊整合多項AI技術，並獲得兩項發明專利，Aicast平台現已推出雲端線上服務，同時獲得了iF設計獎的肯定。

Aicast平台有超過150位中、英、日、德、法文等，多國語言的AI配音員，結合最先進的AI語音，自行研發的聲調處理技術，錄製多達55組以上，台灣專屬口音的AI配音員。

聯經數位總經理林政良說：透過AI技術的賦能，讓內容創作者，更容易製作有聲書，讓創作能觸及更廣泛的受眾。為創作者與閱聽大眾，開啟更多元的內容體驗。

更多關於Aicast的獲獎資訊，可至iF Design 全球官網Winners & iF Ranking (獲獎者與排行榜)專區查看，有興趣的內容創作者也可上Aicast官網（aicast.tech）註冊試用。

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