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LaLaport南港出租率達八成 吸引錢潮
LaLaport南港昨（20）日開幕，台灣人壽董座許舒博表示，台灣人壽與三井南港C3案總投資金額原本預計是200多億元，但最後不斷追加預算，最後總投資倍增達400億元。不過，目前出租率已達到八成，也為南港園區提供8,600個就業機會，帶動南港地區的經濟，週邊場域發展。
LaLaport南港為日本三井不動產在台灣第四座大型商場，更首度進駐台北市，集團版圖橫跨北中南。台灣三井不動產南港分公司總經理鎌迫俊大在開幕儀式中表示，待全館設施全數開出後，LaLaport南港一年的業績目標為100億元，有望成為全台百貨百億俱樂部生力軍。
LaLaport南港規劃地上六層、地下二層，商場面積約4.7萬坪，LaLaport南港店長吳政穎表示，商場共300家專櫃，預計5月將開出95%以上品牌，並在2026年上半年全數營運，特色店包括日系超市LOPIA、兒童體驗設施Kidzania與威秀影城等。
許舒博表示，中信金融園區C3案「總投資額本來預計200多億但最後投資400億」，樓地板面積達到12萬坪，以黃金綠建築打造三棟大樓，有三棟辦公大樓，是個複合型商場也是最高檔的辦公大樓及多功能中心。
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