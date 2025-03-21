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圓山飯店變潮了 吸引年輕客

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

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圓山大飯店首度與亞洲50大酒吧「Bar Mood Taipei吧沐」聯名，打造全新「覓到by吧沐」（Meet by Bar Mood）酒吧，結合台灣在地元素與國際調酒技術，展現圓山的年輕與創新形象。

圓山董事長葉菊蘭昨（20）日表示，這是圓山飯店邁向國際化的重要轉捩點，希望讓國內外旅客在圓山不僅能感受歷史文化底蘊，也能體驗台灣現代化的魅力，並吸引年輕客群。

圓山飯店自1973年前成立以來，一直是台灣的地標，也是接待無數國賓的重要場域。面對國際知名飯店品牌紛紛來台插旗，葉菊蘭指出，圓山必須與時俱進，找到吸引年輕人的元素。她認為，年輕世代對圓山的印象仍停留在「老的、舊的、傳統的飯店」，但今後不僅吸引團客與中高齡旅客，也要滿足自由行旅客與年輕族群的需求。

她強調，這次全新酒吧正是年輕化轉型重要開端，未來還會推出更多符合年輕人喜好的創新服務與活動。

「覓到by吧沐」調酒概念由吧沐創辦人吳盈憲親自操刀，以台灣傳統酒類作基底，融合西式調酒技術，讓訪客能品味到獨特風味。如以玉山凍頂白蘭地、玉泉紹興酒與紅葡萄酒、58度金門高粱、竹葉青等作為基酒，更有鹿茸、蟲草、參茸、五加皮調味的香甜酒，探索富含歷史意涵的在地酒，創造台灣文化味覺之旅的體驗。

葉菊蘭接任圓山飯店董事長六、七個月來，推動圓山全方位感官體驗升級，從大廳的色彩調整，到獨特的木質調香氣設計，營造更具現代感與國際氛圍的空間。

中高齡 圓山飯店 董事長

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