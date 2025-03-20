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遠雄參與桃園龜山區4500坪合建案 明年將推案、未來可分回總銷240億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

遠雄（5522）20日公告，董事會通過與地主就桃園市龜山區土地簽訂合作興建房屋契約書，交易對象為盛竹建設，預計平均分配比例地主43%、建方57%，預計參與投入之營建成本約172億元。

遠雄發言人謝清林指出，此次龜山區土地為合建案，基地面積約4500坪，土地使用分區是中心商業區，將規劃住宅產品，產品規劃為規劃2-3房，符合剛性需求之住宅產品，預計最快2026年第3季推出，公司預計可分回總銷約240億元。

遠雄近年積極布局都更、合建、公辦都更等領域，先前也拿下有史上最複雜都更案之稱的「新北永和大陳地區單元1都更案」之最優申請人。

展望未來，遠雄表示，儘管近期房市降溫，但為了長期的營運考量，開發腳步不會停下來，不論是購置土地、合建、都更等都會積極評估，每一年還是會穩定推案，打房僅是針對投資客，市場會愈來愈健康，對房市中長期樂觀看待。

公辦都更 遠雄

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