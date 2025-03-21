行銷望遠鏡／移動商店 五特色決勝

行銷工作講究顧客導向，從消極吸引顧客上門惠顧，演進到積極走到顧客面前，主動提供顧客所需的產品與服務，讓顧客方便選購，輕鬆購買，甚至足不出戶也照樣享受購物的樂趣。除了舉辦各種促銷活動之外，最簡便、有效、可行的辦法，就是發展移動商店，把商品呈現在顧客面前供選購，以實際行動爭取龐大的商機。

移動商店並非現代行銷的產物，早期商家做生意，從小規模經營開始，以個人或家庭為主，他們機動靈活，毫不含糊。例如早期賣菜小販挑著自家栽種的新鮮蔬菜，沿街叫賣，現在則是開著小汽車載貨，穿梭在社區，到處招攬生意。也有毆吉桑挑著日常生活必需品（雜細），深入農村，踏遍偏鄉，沿途兜售，開啟移動商店的先河。

移動商店除了販售產品之外，還肩負著滿足顧客之所需的心情與責任，絲毫不敢鬆懈，因為沒有出門做生意，不僅會直接影響自己的生計，同時也會讓顧客買不到所需生活用品，使生活陷入無以為繼的窘境。

人們生活習慣改變，購物愈來愈講究迅速方便，給便利商店帶來無限商機。現代人日常生活離不開便利商店，每天惠顧好幾次。曾幾何時惠顧便利商店，已經成為現代人生活不可或缺的例行活動，有沒有便利商店或商店家數，也順理成章成為地方經濟發展的重要指標。

便利商店業者腦筋動得快，發現偏鄉、山區、海邊的消費者沒有地方購物，有些無暇外出購物的消費者，以及某些行動不便的消費者，無法親自惠顧商店。基於「販售便利」理念，推出移動商店，將移動販賣車開到偏鄉、山區、海邊，方便當地顧客前來購買。

日本7-11的移動販賣車，定時定點前往偏鄉販售；日本的麵包業者也推出移動販賣麵包車，定時定點在郊區販賣各種新鮮麵包，贏得高度好評。我國也有不少業者推出移動商店，在風景區外圍，公園附近，園遊會或集會場所，販賣各種食品、麵包、餅乾、零食、飲料、咖啡、冰淇淋等商品，方便顧客購買，爭取移動商機。

「人潮在哪裡，市場就在哪裡」，這是移動商機的最佳寫照，也證實了市場分布寬廣，顧客無所不在。跟著顧客走，販賣便利，移動商機無限，取勝之道在於憑藉「行動」與「機動」。

不過，移動商機雖說無限，店家搶商機需要留意下列幾項小細節。

一、移動商機，搶先為贏：移動販賣的賣點是提供「便利」的購物地點、時間與環境，供應便利的商品供選購，必須做到行動快速，活動力大，搶得商機。

二、供應商品，生活所需：移動商店供應新鮮食品、麵包、飲料及日常生活必需品，周轉率快，顧客每天購買，商家也樂得每天都有生意做。

三、洞悉顧客，滿足需求：移動販賣不只賣商品，更重要的是和顧客交朋友、搏感情，必須洞悉顧客的購買動機。偏鄉地區取得生活資訊不易，很多顧客每天來惠顧，就是想要和商家聊天，瞭解一些生活訊息，增進生活樂趣。

四、改裝汽車，符合法令：移動販賣車通常都視販賣商品種類與特性，需要經過改裝，改裝汽車必須符合法令規範，合法使用，安全無虞，才是上策。

五、定點販賣，不礙交通：移動販賣車執行定點定時販賣時，必須以不妨礙交通為原則，否則違規被取締就大虧其本了。

移動商機帶有利基特性，只有看得到的人，才能體會其無限可能。搶得移動商機，重點在於化消極為積極，迎合期望，滿足需求，主動爭取，行動取勝。