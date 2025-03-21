聽新聞
0:00 / 0:00

職感心教練／幫成品增值

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、實習企業教練）

關稅貿易壁壘興起，各國陸續制定法律，要求在地製造，許多企業也因應各國客戶要求，將生產基地移往當地建立生產能量，或者尋求在地CM（Contract Manufacturer, 代工製造商）或EMS（Electronics Manufacturing Services, 電子製造服務）廠合作，以滿足出貨需求。我們選擇與CM合作，招募並成立當地的團隊，就近管理與服務客戶。

有了新的成員，需要施以適當的訓練，於是安排一位年輕的印度籍專案經理，到自家工廠受訓。中午我們圍坐在大圓桌前用餐，我指著他面前一盤切好的柳丁問說，倘若坐在對面那位同仁，請你或我將水果盤移過去，那麼你或我做這件事會有何差異？

他習慣性地用印度式搖頭晃腦地回答：「似乎沒有什麼不同。」

我繼續說明，假設坐在對面那位同事是你的客戶，柳丁是產品，我若原封不動地將柳丁端到他面前，價值就是縮短客戶原本要取得的距離；但如果你先去掉果皮和籽，用心擺盤再端過去，你所獲得的就是客戶驚喜的表情。

由於印度人習慣用不同程度的搖頭晃腦方式來表達是與否，我望著他專注思考的神情，難得見他認真的點了點頭，而點頭意味著非習慣動作，看得出來是深思之後刻意的行為。

這就如同工廠存在的價值一樣，他們所收取的MVA（Manufacturing Value Add），也就是代工費，是指產業在製造過程中，總收入減總支出所增加的價值。亦即原物料經過加工、生產、製造等過程後，最終產品所帶來的附加價值。這還包括了勞動力、技術、設備投入以及其他生產成本所帶來的增值效果。

無論採用人工或自動化作業生產，每道工序都應具備附加價值。若僅是原封不動地從右手遞到左手再交給他人，既無實質貢獻，反而增加「轉交」、「借過」的環節，徒耗時間、空間與人力。若未能因為你的介入而提升價值，只是單純機械式傳遞，這不僅毫無意義，甚至是一種浪費。

身為專案工作者，應該思考：「為何是你而不是別人？你與別人的差異是什麼？要如何做才能增加價值？」以例行報告為例，你是單純羅列資訊與進度，像流水帳般逐項陳述？還是經過系統整理，形成結構清晰的報告，讓對方迅速掌握重點，準確理解你的核心訊息？

任何專案或作業因為有你，能提供具有高效率作業、高品質產出還能夠省錢，就形成你獨特的價值，即便要與他人競爭，你已經具有競爭優勢，差異當下立見。你不再只是轉交，讓人借過一下，而是能夠展現個人能力與特質，交出令人驚豔的成果。

印度 貿易壁壘

延伸閱讀

淨零把關機構SBTi修新規 不放寬碳抵換使用

新增土壤碳匯方法學 農業部2年內產出示範專案

遏阻大溪、復興山區重機壓境 桃警開罰1400車主超速、噪音

高雄台塑仁武廠管路蒸氣外洩1死 勞工局開罰移請地檢

相關新聞

「眼鏡市場」進駐台中廣三 SOGO 百貨 宣布今年加速展店

日本銷售第一眼鏡品牌「眼鏡市場」進駐台中廣三SOGO百貨，20日舉行品牌登台五週年活動，特別邀請坤達擔任一日店長與粉絲一...

中保科技論壇／中保科創新服務 奪大獎

2025高雄智慧城市展昨（20）日舉辦開幕記者會，中保科技集團大會中宣布，在台北、高雄兩地同時連展，3月20日於高雄展覽...

職感心教練／幫成品增值

關稅貿易壁壘興起，各國陸續制定法律，要求在地製造，許多企業也因應各國客戶要求，將生產基地移往當地建立生產能量，或者尋求在...

顯而立見／AI代理崛起 搶搭新商機

AI代理的崛起，正在徹底改變數位行銷的遊戲規則。想像一下，未來消費者不再需要花時間比較產品，而是用一句話直接吩咐AI，交...

中保科技論壇／趙式隆：有助公務效率躍增

中保科技集團論壇邀請台北市資訊局局長趙式隆，以「AI驅動·智慧台北」為題分享。

圓山飯店變潮了 吸引年輕客

圓山大飯店首度與亞洲50大酒吧「Bar Mood Taipei吧沐」聯名，打造全新「覓到by吧沐」（Meet by Ba...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。