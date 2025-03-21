職感心教練／幫成品增值

關稅貿易壁壘興起，各國陸續制定法律，要求在地製造，許多企業也因應各國客戶要求，將生產基地移往當地建立生產能量，或者尋求在地CM（Contract Manufacturer, 代工製造商）或EMS（Electronics Manufacturing Services, 電子製造服務）廠合作，以滿足出貨需求。我們選擇與CM合作，招募並成立當地的團隊，就近管理與服務客戶。

有了新的成員，需要施以適當的訓練，於是安排一位年輕的印度籍專案經理，到自家工廠受訓。中午我們圍坐在大圓桌前用餐，我指著他面前一盤切好的柳丁問說，倘若坐在對面那位同仁，請你或我將水果盤移過去，那麼你或我做這件事會有何差異？

他習慣性地用印度式搖頭晃腦地回答：「似乎沒有什麼不同。」

我繼續說明，假設坐在對面那位同事是你的客戶，柳丁是產品，我若原封不動地將柳丁端到他面前，價值就是縮短客戶原本要取得的距離；但如果你先去掉果皮和籽，用心擺盤再端過去，你所獲得的就是客戶驚喜的表情。

由於印度人習慣用不同程度的搖頭晃腦方式來表達是與否，我望著他專注思考的神情，難得見他認真的點了點頭，而點頭意味著非習慣動作，看得出來是深思之後刻意的行為。

這就如同工廠存在的價值一樣，他們所收取的MVA（Manufacturing Value Add），也就是代工費，是指產業在製造過程中，總收入減總支出所增加的價值。亦即原物料經過加工、生產、製造等過程後，最終產品所帶來的附加價值。這還包括了勞動力、技術、設備投入以及其他生產成本所帶來的增值效果。

無論採用人工或自動化作業生產，每道工序都應具備附加價值。若僅是原封不動地從右手遞到左手再交給他人，既無實質貢獻，反而增加「轉交」、「借過」的環節，徒耗時間、空間與人力。若未能因為你的介入而提升價值，只是單純機械式傳遞，這不僅毫無意義，甚至是一種浪費。

身為專案工作者，應該思考：「為何是你而不是別人？你與別人的差異是什麼？要如何做才能增加價值？」以例行報告為例，你是單純羅列資訊與進度，像流水帳般逐項陳述？還是經過系統整理，形成結構清晰的報告，讓對方迅速掌握重點，準確理解你的核心訊息？

任何專案或作業因為有你，能提供具有高效率作業、高品質產出還能夠省錢，就形成你獨特的價值，即便要與他人競爭，你已經具有競爭優勢，差異當下立見。你不再只是轉交，讓人借過一下，而是能夠展現個人能力與特質，交出令人驚豔的成果。