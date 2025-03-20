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獲經濟部節水優等獎！中龍公司軋鋼廠高效用水策略奏功

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中龍公司軋鋼廠獲頒經濟部水利署節水優等獎，由生產助理副總洪正雄（右）代表領獎。圖／中龍公司提供
中龍公司軋鋼廠獲頒經濟部水利署節水優等獎，由生產助理副總洪正雄（右）代表領獎。圖／中龍公司提供

經濟部水利署今表揚節水績優單位，中龍鋼鐵公司軋鋼廠推動「降低熱軋工場大型水泵用水量」等節水技術專案，憑藉卓越水資源調度與高效用水管理策略，榮獲「優等獎」肯定，由生產助理副總洪正雄代表領獎。

洪正雄說，水資源是鋼鐵產業的重要命脈，更是環境永續的關鍵，長期經由「源頭減量、過程優化、末端循環」三大方向提升廠內節水績效，導入智慧水管理系統，利用即時監測的數據分析精準掌握水資源使用情形，確保用水效率最佳化。

洪正雄說明，中龍公司軋鋼廠近年推動多項節水技術專案，包括「降低熱軋工場大型水泵用水量」，透過多層級生產排程與設備調度機制，有效使用水資源；「降低型鋼工場高壓除鏽水泵用水量」，更新高壓水泵設備，消除排放水耗損；「降低熱軋工場兩爐操期間工輥打水時間」，優化工輥下線噴水冷卻時間，有效降低水資源耗用。

中龍公司透過技術創新與管理精進，在2021年至2024年間累計減少工業用水數十萬噸，廠內循環系統可讓每滴水逐級使用達到5次，平均用水回收率逾98.6%，大幅提升水資源使用效率。

此外，中龍公司與台中市政府合作推動「福田水資源回收中心放流水回收再利用計畫」，在台中港區設立每日可處理5.8 萬噸放流水的再生水廠，透過製程使用再生水，提升整體因應水資源短缺的韌性。

中龍公司表示，中龍公司未來也將攜手政府與產業夥伴，共同推動智慧水管理與水循環經濟，打造低碳、節水、高效能的鋼鐵產業生態系，為環境永續發展貢獻力量。

中龍公司軋鋼廠「降低熱軋工場大型水泵用水量」專案，透過多層級調度機制，有效使用水資源。圖／中龍公司提供
中龍公司軋鋼廠「降低熱軋工場大型水泵用水量」專案，透過多層級調度機制，有效使用水資源。圖／中龍公司提供

水資源 永續

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