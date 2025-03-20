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森崴能源澄清外界誤解 去年賣給台電的再生能源僅占營收0.54%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
森崴能源總經理胡惠森。圖/聯合報系資料照片
森崴能源總經理胡惠森。圖/聯合報系資料照片

森崴能源（6806）20日說明，2024年集團賣給台電的再生能源光電金額只有1億零600多萬元，約占全年營收196.45億元的0.54%。主要的電力銷售客戶多是民間企業，扛負著台灣出口廠商進軍國際供應鏈所需的綠電供應使命，與台電的巨額虧損沒有直接關聯，盼外界勿產生誤解。

台電財務持續虧損，主因是電價未跟著燃料漲、核電無法使用，只能以躉購費率買綠電，但卻被質疑圖利特定光電業者，台電董事長曾文生19日澄清，雲豹能源等4大能源公司有8成的光電都是賣給民間，剩下2成才賣給台電，以2024年計算價格在15億元內，並非台電虧損主因。

森崴能源指出，公司長期支持潔淨能源與再生能源，之前在售電業電尚未自由化之前，少部分供給台電，電業自由化以後，子公司富威電力取得售電業執照，就直接供給台灣有需求的國際供應鏈廠家。目前市場的綠電需求強勁，光電業者八成以上的綠電都是賣給民間企業，實際上台電承購的綠電並非外界想像的多。

據台電統計，台電去年向雲豹、寶晶、森崴、泓德等4大光電業者購入的電力約3.3億度。加上4大光電業者裝置容量大都已自行售電，未進入台電公司躉購系統。台電的巨額虧損不僅與業者無關，再生能源已是支持台灣企業海外發展的重要依靠，盼外界勿再以訛傳訛。

光電 台電

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