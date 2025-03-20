南亞SAYA與The North Face攜手 為極限運動開創永續未來

南亞旗下環保衣飾品牌SAYA推廣紡織廢棄物回收有成，回收範圍已遍及海內外，並可製成高機能服飾。該公司副總經理陳志文20日表示，工業後廢棄紡織品回收一年可達2.4萬噸，並可研發人工智慧（AI）分檢機，挑出聚酯纖維布再製，轉化為高品質紗線，南亞並將今年第4季啟動全化學回收絲量產。

南亞召開記者會，說明該公司環保品牌SAYA與國際知名戶外品牌The North Face自2022年起聯手合作紡織廢棄物回收專案，成功將成衣邊角料轉化為高機能的「Rscuw」織物再生絲，年產能約1.2萬噸。此創新產品已成為極限運動裝備的首選材料，顛覆環保材質不耐用的刻板印象。

陳志文表示，國內過去聚酯回收主要來自寶特瓶，但是近年來隨著寶特瓶回收再應用已愈來愈普及，目前成為各工業搶著回收的項目；相對的紡織品的回收再利用技術比寶特瓶難度更高，因此南亞近年來積極投入紡織品回收再利用的技術發展，目前技術正逐步成熟。

陳志文表示，南亞針對工業後廢棄紡織品回收，目前產能一年可回收2.4萬噸，其中包括廢胚布、邊角料、製程不良品或成品不良品等，除在台灣收集之外，也在日本、越南等地收集。其中日本除了與當地成衣廠合作回收工業後廢棄紡織品，也回收舊衣。

相較之下，越南的紡織品回收機制與日本比起來才剛起步，目前尚無法做法進行舊衣回收，不過，南亞已研發舊衣回收分檢機，尤其是新一代人工智慧（AI）分檢機，可有效分檢出紡織聚酯纖維布料。

至於南亞SAYA品牌與The North Face這次共同發表，以Rscuw織物再生絲製作極地滑雪衣，能在極端環境中提供卓越性能，證明環保產品亦可兼具高機能性與時尚感，打破消費者對環保材質的既有觀念。

南亞表示，每年全球產生約4,000萬噸的廢棄服飾，其中85%被焚燒及掩埋，對環境造成巨大壓力。SAYA品牌自2022年成功量產織物回收產品以來，不斷推進技術創新，不僅能高效處理成衣邊角料，更計畫於2025年第4季啟動全化學回收絲量產，並透過獨特織物回收專利技術，進一步挑戰回收舊衣及混紡織物的可能性，預估2027年產能可達萬噸級，全面提升消費後廢棄紡織品的再利用效益，為環境保護做出更大貢獻。