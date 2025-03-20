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健喬將投210億啟動三大擴張 五年後業績挑戰300億元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北即時報導

健喬（4114）董事長林智暉20日表示，集團自去年起訂出2030年前擴張計劃，將持續投資210億元進行海內外藥廠併購、產能擴建、及藥證擴充等三大布局，屆時要讓集團營收突破300億元。

健喬去年全年營收55.5億元，年增7.9%，稅後淨利6.8億元，年增15.1%，每股純益（EPS）1.63元。林智暉表示，今年營收將進一步挑戰60億元大關，獲利期待能優於去年表現。

健喬表示，集團營收過去十年已成長3.2倍，雖有不少股東認為，公司每年配發股票股利導致股本增加，但翻開過去紀錄，除特殊三個年度有售廠等一次性利益外，其餘年度每股盈餘維持一路增長。在市值方面，健喬自2015到2018年市值約50億元，2019至2022年拉高到70億元，2022年首度達到150億元左右，2024年維持高峰。等於每三到四年市值就會大幅成長。

林智暉表示，健喬自2016年至2019年進行一連串併購後，近年來休養生息，專注在併購後的整合調整。自今年起健喬將啟動新一輪國際布局與營運升級計畫，預定到2030年為止將投資210億元進行擴張，集團目標營收也將挑戰300億元。

他說明，未來210億的投資計畫，包括進行既有工廠的擴產，其次是收購台灣、東南亞等海內外市場藥證，第三是投入90億元進行兩項藥廠的併購，以具加乘效果或互補為優先，目標包括台灣與國外的藥廠，不局限於東南亞，有機會在未來兩年內就看到。

此外，健喬去年接手海森藥物的Celltrion港澳台藥物，預計今年底前逐步完成藥證移轉，下半年可望完整貢獻，貢獻營收超過3億元。腸胃道新藥 Goofice已於2024年遞交申請，預計將於2026年第1季取得藥證並上市；治療子宮肌瘤之新藥 Linzagolix 也在2024年送件，預計今年第2季獲得藥證。

健喬目前持續拓展全球市場，包括國內、外製劑及原料藥等，集團目前已取得約1,300項許可證，銷售版圖涵蓋中國、東協國家（新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓）、南非、蒙古、中南美洲及加拿大等地。其中菲律賓將列為今年拓展重點，當地子公司已有多位員工進駐。

併購 營收

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