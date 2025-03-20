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國產署推國有房地包租 今年首季成功標脫21戶

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國產署推動國有房地包租。圖／聯合報系資料照片
國產署推動國有房地包租。圖／聯合報系資料照片

國產署積極推動國有非公用房地的租賃，並與符合《租賃住宅市場發展及管理條例》的包租業者合作，讓這些業者轉租給次承租人作為居住用途。近期，國產署各分署在今年1月21日公告2025年度第1季的國有房地包租標案，今日開標後，成功標脫兩個標案，共21戶。

國產署表示，此次共推出五個標案，涵蓋34戶房屋，分布於桃園市（10戶）、台中市（11戶）、苗栗縣（3戶）、屏東縣（5戶）及台東縣（5戶）。

國產署指出，本次標脫的標案區位條件優良，吸引多家包租業者競標，其中，桃園市的10戶吸引四家業者競標，最終由「鴻富租賃住宅代管有限公司」以年租金24萬8,888元得標；台中市的11戶則有六家業者爭取，最後由「碩陽有限公司」以年租金24萬7,000元得標，得標業者將負責修繕房屋，並轉租給次承租人作為住宅使用。

國產署進一步指出，從2023年開辦以來，累計成功標脫的戶數已達179戶，成績相當亮眼，國有房地包租計畫是整體住宅政策的一環，未來將持續篩選適合的標的物，預計在今年第2季再推出至少30戶房屋，範圍涵蓋彰化、雲林、南投及嘉義等地，以測試市場需求。

國產署說，這批新標案預計於4月22日公告，6月12日開標，藉此擴大租賃住宅市場供給，並提升國有房地的活化利用，滿足民眾的租屋需求。

此外，國產署提醒包租業者，由於本次開標仍有部分標案因投標文件不齊全而無效，建議業者投標前務必詳閱《投標須知》，確保備齊所有必要文件，以免影響投標結果。

國產署 租金

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