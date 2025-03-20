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葉菊蘭推動圓山轉型 與亞洲50大酒吧 Bar Mood 聯名在地調酒

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
圓山飯店董事長葉菊蘭推動轉型，攜手亞洲50大、國際知名酒吧「Bar Mood Taipei吧沐」，聯名打造全新「覓到by吧沐」酒吧。嚴雅芳/攝影
圓山飯店董事長葉菊蘭推動轉型，攜手亞洲50大、國際知名酒吧「Bar Mood Taipei吧沐」，聯名打造全新「覓到by吧沐」酒吧。嚴雅芳/攝影

圓山大飯店首次攜手亞洲50大知名酒吧「Bar Mood Taipei吧沐」，聯名打造全新的「覓到by吧沐」酒吧（Meet by Bar Mood），藉由結合在地元素與國際調酒技術，展現圓山的年輕與創新形象。董事長葉菊蘭20日表示，這是圓山飯店邁向國際化的重要轉捩點，希望讓國內外旅客在圓山不僅能感受其歷史文化底蘊，也能體驗台灣現代化的魅力。

圓山覓到酒吧自2022年12月22日正式開幕至今，以最有故事、文化底蘊的密道元素，加上獨特的空間設計與特色調酒，成為廣受國內外旅客喜愛的文化酒肆，這次與Bar Mood酒吧強強聯手，重新演繹臺灣在地酒款的獨特風味，如以玉山凍頂白蘭地、玉泉紹興酒與紅葡萄酒、58度金門高粱、竹葉青等作為基酒，更有鹿茸、蟲草、參茸、五加皮調味的香甜酒，苦艾酒及隱藏風味酒，透過探索富含歷史意涵的在地酒，引領賓客體驗一場獨具臺灣文化的味覺之旅。

葉菊蘭表示，圓山飯店自1973年成立以來，一直是代表國家的飯店，接待無數國賓，是台灣的重要地標。從威權時代走向民主、再邁向國際，圓山始終見證台灣的發展，「我們要在傳統中創新，迎接國際化，迎接年輕人走進圓山」。

「覓到by吧沐」的調酒概念由國際知名酒吧「吧沐」創辦人吳盈憲親自操刀，以台灣傳統酒類作為基底，結合西式調酒技術，讓來訪旅客能品味到專屬於圓山的獨特風味。「這些酒款的味道，只有在圓山喝得到，」葉菊蘭表示，希望透過這次合作，讓圓山在地文化與國際接軌，成為全球旅客的必訪之地。

此外，葉菊蘭接任圓山飯店董事長六、七個月來，積極進行全方位感官體驗升級，從大廳的色彩調整，到獨特的木質調香氣設計，營造更具現代感與國際氛圍的空間。葉菊蘭表示，每一步創新都非一蹴可幾，而是帶領團隊一步步向前，迎接新時代的來臨。圓山目標不僅要吸引國內旅客，更要涵蓋來自日本、韓國、東南亞及歐美等國際旅客，以超過500間客房的規模，打造真正具有國際競爭力的飯店體驗。

透過「覓到by吧沐」，圓山希望以創新酒吧文化帶動整體品牌轉型，讓旅客在品味調酒的同時，也能深刻感受圓山的歷史傳承與時代變遷，實現「愈在地，愈國際」的品牌理念。

圓山飯店 董事長

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