LaLaport 南港開幕估年營收破百億元 大型娛樂設施占比二成

台北市首座區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」，20日盛大開幕，一年預估將創造百億營收。三井不動產社長植田俊表示，LaLaport南港店除了眾多首次進駐台灣的店舖，此次也特別引入兒童職業體驗營、電影院及多功能大廳，打造豐富的體驗空間。大型娛樂設施占總營業面積約二成左右，滿足多元消費者，今日開幕共有237家店舖迎賓，預計明年上半年將擴展至300家。

LaLaport南港上午舉辦開幕儀式，植田俊表示，南港店不僅是集團全球化戰略的重要里程碑，更象徵著台北商業版圖的多元發展，不僅結合日本、台灣與國際品牌，帶來眾多首次進駐台灣的店舖。

台灣三井2023年在台中開出第一家LaLaport，去年營收78億元，成長20%，今年南港店接棒登場，接下來還有台南OUTLET二期、2026年高雄LaLaport將陸續開幕。據悉，北中南LaLaport設施均為300家品牌規模大小。三井不動產在台發展順利，除受惠於台灣穩健的經濟環境外，主力日系品牌深受台灣消費者喜愛，使其商場營運表現亮眼。

LaLaport南港店長吳政穎表示，隨著台北市商圈東移，南港各項機能不斷提升，不僅擁有豐富的人口密度，優越的交通便捷性，以商圈範圍擴大至車程30分鐘來看，覆蓋人口數將超過200萬人。且南港區20-50歲人口比例高於台北市全區平均，顯示主要目標客群占比高。

台北市市長蔣萬安也表示，LaLaport 南港的開幕，是台北市招商引資的重要里程碑。三井不動產集團選擇台北、投資南港，成功地引領從傳統工業區轉型為商業、金融與科技重鎮，更加強化了此處作為「潮流之城」的定位。未來，相信 LaLaport南港的發展潛力無限，並將帶動南港的區域發展，讓台北持續邁向國際舞台。