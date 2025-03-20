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日本三菱與鴻海集團合作搶電動車市場 裕隆直接受惠

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

日本三菱鴻華先進合作，將共同開發電動車發展海外市場。這將是鴻華先進的第二款電動車，原本鴻華先進的電動車即交予裕隆公司代工，三菱與鴻華先進合作之後，裕隆集團將直接受惠，除了持續由納智捷搶攻國內電動車市場，藉由三菱與鴻華先進合作，裕隆集團並藉此擴展外銷市場，裕隆集團的汽車事業版圖進一步擴大。

依據日本共同社報導，三菱汽車計劃委託鴻海（2317）集團生產電動車。鴻海先前就已展現出希望與本田及日產汽車合作，這項日台合作將擴大到何種程度，將是矚目焦點。

鴻海集團對此僅表示，不評論。

三菱在台灣的合作夥伴為中華汽車，外界高度關注三菱與鴻海集團合作後，中華車是否受到衝擊。對此業界人士表示，三菱與鴻華先進的合作是以海外市場為主，對中華與三菱的合作，並不造成影響。

三菱 裕隆集團 鴻華先進

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