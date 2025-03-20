古都台南東區店王現身 本土品牌月捧68萬元進駐

據實價登錄資料，今年1月台南市東區東興路一處英語補習班以月租金總價68萬元承租，以承租坪數779.4坪計算，每坪月租金約873元，坐穩台南市東區「店王」寶座。

據悉，承租方為木森英語X小學塾（東光旗艦校）。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，店面市場仰賴區域產業發展與觀光人口，台南市區生活與交通機能日漸成熟，若為蛋黃核新市區店面更是一位難求，由於穩定租賃需求加持，致使租金行情上揚。

賴志昶分析，該托兒所位處南紡購物中心商圈，又鄰近東區明星國小東光國小，加上附近的平實重劃區為近年來台南市建商推案熱區，在區域人口持續增長之下，又位處明星學區，讓在地補習班願以較高租金總價進駐。