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古都台南東區店王現身 本土品牌月捧68萬元進駐

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台南房市示意圖。記者游智文／攝影
台南房市示意圖。記者游智文／攝影

據實價登錄資料，今年1月台南市東區東興路一處英語補習班以月租金總價68萬元承租，以承租坪數779.4坪計算，每坪月租金約873元，坐穩台南市東區「店王」寶座。

據悉，承租方為木森英語X小學塾（東光旗艦校）。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，店面市場仰賴區域產業發展與觀光人口，台南市區生活與交通機能日漸成熟，若為蛋黃核新市區店面更是一位難求，由於穩定租賃需求加持，致使租金行情上揚。

賴志昶分析，該托兒所位處南紡購物中心商圈，又鄰近東區明星國小東光國小，加上附近的平實重劃區為近年來台南市建商推案熱區，在區域人口持續增長之下，又位處明星學區，讓在地補習班願以較高租金總價進駐。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，近年來政府打房皆劍指多屋者，資產族群持屋成本大增，加上通膨等因素，店面租金投報率日漸壓縮，置產族群遇房市翻轉之際，需慎選店面地段，以免未來手上資產反而成為一大負擔。

據實價登錄資料，今年1月台南市東區東興路一處英語補習班以月租金總價68萬元承租，以承租坪數779.4坪計算，每坪月租金約873元，坐穩台南市東區「店王」寶座。住商機構提供
據實價登錄資料，今年1月台南市東區東興路一處英語補習班以月租金總價68萬元承租，以承租坪數779.4坪計算，每坪月租金約873元，坐穩台南市東區「店王」寶座。住商機構提供

店面租金 英語 補習

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