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南亞AI助紡織廢棄物回收 第4季全化學回收絲量產

中央社／ 台北20日電

南亞塑膠副總經理陳志文今天表示，工業後廢棄紡織品回收一年可達2萬4000噸，已研發人工智慧（AI）分檢機，可挑出聚酯纖維布再製，轉化為高品質紗線；2025年第4季啟動全化學回收絲量產。

南亞塑膠旗下環保衣飾品牌SAYA今天舉行記者會，說明推動織物回收成果，與知名戶外品牌TheNorth Face自2022年起，合作紡織廢棄物回收專案，成功將成衣邊角料轉化為高機能的Rscuw織物再生絲，年產能約1萬2000噸。

陳志文受訪時表示，南亞針對工業後廢棄紡織品回收，目前產能一年可回收2萬4000噸，其中包括廢胚布、邊角料、製程不良品或成品不良品等，除在台灣收集之外，也在日本、越南等地收集。

陳志文指出，在日本除與成衣廠合作回收工業後廢棄紡織品，也回收舊衣，主因日本回收分類及先期處理完善，便於重新利用；至於越南當地，並無回收舊衣。不過，南亞已研發舊衣回收分檢機，尤其是新一代人工智慧（AI）分檢機，可有效分檢出紡織聚酯纖維布料。

SAYA品牌長施淙文說明，新的AI分檢機每小時可處理1000至1500公斤廢衣，找出聚酯纖維布料，提供南亞再製成高品質的可紡織原料。

施淙文指出，AI分檢機找到聚酯纖維布料再利用之外，篩選出的羊毛可以出售給紡織廠。

至於同為聚酯纖維回收原料保特瓶部分，南亞統計，每年回收80億支，再製成聚酯纖維原料。

南亞引述統計指出，全球每年產生約4000萬噸的廢棄服飾，其中85%被焚燒及掩埋，對環境造成巨大壓力。SAYA自2022年成功量產織物回收產品以來，不斷推進技術創新，不僅能高效處理成衣邊角料，更計畫於2025年第4季啟動全化學回收絲量產。

南亞說明，透過獨特織物回收專利技術，進一步挑戰回收舊衣及混紡織物的可能性，預估2027年產能可達萬噸級，全面提升消費後廢棄紡織品的再利用效益，為環境保護做出更大貢獻。

AI 南亞

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