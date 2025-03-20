南港LaLaport今開幕 完整一年業績估100億元

台北市首座區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」，正式於3月20日盛大開幕。三井表示，目前全館有237個品牌開幕，佔全館300店的八成左右，三井表示，剩下未開幕品牌是因有不同商品進貨時間，包含進度、船期問題，爭取在五月的時候開幕95％以上。

三井表示，商場內有13家為台灣首發店，而威秀影城為北市規模最大，共有17個影廳，4月底開幕，兒童體驗館Kidzania則會在2026年上半年進駐，期望全設施完整開出一年後的業績可達100億元。

開業前亦舉行隆重的開幕儀式，並由三井不動產社長植田俊、經濟部次長江文若、日本台灣交流協會副代表福部崇、台北市市長蔣萬安、台灣人壽董事長許舒博等親自主持，現場更邀請包含台北市府多位局處首長、立法委員、市議員等代表親自蒞臨剪綵儀式，並吸引超過200多位貴賓共同見證參與，為開幕活動更添熱鬧氣氛。

三井不動產社長植田俊表示：「今日台北市首座的LaLaport正式開幕，這不僅是我們全球化戰略的重要里程碑，更象徵著台北商業版圖的多元發展。本設施以 "The Gate to Diversity" 為概念，結合日本、台灣與國際品牌，帶來眾多首次進駐台灣的店舖。此次也特別引入兒童職業體驗營、電影院及多功能大廳，為消費者打造豐富的體驗空間。本次開幕共有 237 家店舖，未來我們將持續擴展至 300 家，努力為區域經濟與社區發展貢獻心力。」

經濟部次長江文若表示：「非常開心能見證LaLaport南港（2101）的正式進駐，讓顧客可在此享受國際級的消費體驗。LaLaport南港有著便利的交通與商務優勢，在北部商業廊帶中將扮演關鍵角色。經濟部也期待LaLaport 南港與各界持續攜手合作，讓國際商務人士在台灣也能享受頂級消費體驗，讓世界走進臺灣。」

日本台灣交流協會副代表服部崇表示：「近年來，日台交流持續深化，去年台灣赴日旅客人數創下歷史新高，達640萬人次，日本與台灣的貿易總額也攀升提高，顯示雙方的交流緊密。今天開幕的LaLaport南港匯聚了台灣最大規模的日系時尚品牌，並設有豐富的日本美食區，更包括首次進駐台北的日系超市。相信這裡將成為台北最能近距離體驗日本商品、服務與美食的商場，也象徵著台日文化與經濟的進一步融合，讓更多人感受日本的魅力！」

台北市市長蔣萬安表示：「LaLaport南港的開幕，是台北市招商引資的重要里程碑。三井不動產集團選擇台北、投資南港，成功地引領從傳統工業區轉型為商業、金融與科技重鎮，更加強化了此處作為「潮流之城」的定位。未來，我們相信 LaLaport南港的發展潛力無限，並將帶動南港的區域發展，讓台北持續邁向國際舞台！」

台灣人壽董事長許舒博表示：「本案是台灣人壽有史以來規模最大的建設，總投資400億、樓地板面積達12萬坪，涵蓋三棟大樓。這裡不僅以黃金級綠建築標準打造，還將串聯南港商業區與展覽館，將成為大型電競賽事、演唱會與展覽的重要場地。LaLaport 南港擁有臺北市最高的景觀空橋，許多科技與金融產業夥伴也將進駐，目前出租率已達 80%，創造8,600個就業機會。此外，本案也保留 5,000 坪公共設施與開放空間，並設置四座連通橋，讓交通更加便利，讓大家能夠共享幸福的「We Are Family」園區，為南港打造更美好的未來！」