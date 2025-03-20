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中鴻開漲盤！前景看旺 第2季比第1季好

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鴻（2014）20日開出4月內銷與5月外銷價格全面上漲。內銷熱軋每公噸漲500元、軋延料漲600元，冷軋調高500元，鍍鋅鋼漲600元。外銷方面，依產品及地區別不同每公噸上漲10美元至20美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻總經理朱敏表示，市況持續向上沒有疑慮，近期多家客戶不斷追加購料就是最佳證明，隨著4月漲盤開出，第2季將比第1季好。

中鴻表示，本月歐洲央行如期降息1碼，美國2月消費者物價指數(CPI)優於市場預期，歐、美製造業PMI指數皆連2個月走升，全球總體經濟表現穩中趨堅。

另一方面，中國大陸兩會延續「穩增長、促消費」基調，除財政赤字擴大至新高4%，並表態預留財政空間、將擇機降準降息，相關政策料對其經濟動能形成支撐，預計全球經濟可保持穩健運行。

此外，中國大陸官方2025年度計劃顯示，將持續實施粗鋼調控，推動產業減量重組。3月16日發改委公布「提振消費專案行動方案」，有助其改善鋼材供需與外溢壓力；加上德國擬修憲擴增5,000億歐元基建投資、俄烏停火進入協商，均有利鋼鐵需求逐步復甦。

中鴻表示，整體來看，受關稅及貿易保護政策影響，歐美鋼價已明顯上揚，亞洲行情穩中趨堅，在原料行情持穩下，指標鋼廠均開出平高盤，預計隨著開工季節到來，下游需求將逐步釋出；為適度反映市場行情，並協助客戶積極拓銷，所以本次盤價溫和調漲。

中鴻 消費者物價指數

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