中鴻開漲盤！前景看旺 第2季比第1季好
中鴻（2014）20日開出4月內銷與5月外銷價格全面上漲。內銷熱軋每公噸漲500元、軋延料漲600元，冷軋調高500元，鍍鋅鋼漲600元。外銷方面，依產品及地區別不同每公噸上漲10美元至20美元，實際報價視當地市場行情而定。
中鴻總經理朱敏表示，市況持續向上沒有疑慮，近期多家客戶不斷追加購料就是最佳證明，隨著4月漲盤開出，第2季將比第1季好。
中鴻表示，本月歐洲央行如期降息1碼，美國2月消費者物價指數(CPI)優於市場預期，歐、美製造業PMI指數皆連2個月走升，全球總體經濟表現穩中趨堅。
另一方面，中國大陸兩會延續「穩增長、促消費」基調，除財政赤字擴大至新高4%，並表態預留財政空間、將擇機降準降息，相關政策料對其經濟動能形成支撐，預計全球經濟可保持穩健運行。
此外，中國大陸官方2025年度計劃顯示，將持續實施粗鋼調控，推動產業減量重組。3月16日發改委公布「提振消費專案行動方案」，有助其改善鋼材供需與外溢壓力；加上德國擬修憲擴增5,000億歐元基建投資、俄烏停火進入協商，均有利鋼鐵需求逐步復甦。
中鴻表示，整體來看，受關稅及貿易保護政策影響，歐美鋼價已明顯上揚，亞洲行情穩中趨堅，在原料行情持穩下，指標鋼廠均開出平高盤，預計隨著開工季節到來，下游需求將逐步釋出；為適度反映市場行情，並協助客戶積極拓銷，所以本次盤價溫和調漲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言